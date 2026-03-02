Fotovoltaico e sicurezza urbana: al via “InsubriaCrowd”, raccolta fondi per le ricerche dell’Università dell’Insubria

Un ponte diretto tra i laboratori universitari e i cittadini per sostenere l’innovazione e la ricerca scientifica. L’Università dell’Insubria lancia “InsubriaCrowd”, la sua prima piattaforma di crowdfunding partecipativo che permette a chiunque di finanziare progetti concreti ideati dai docenti dell’Ateneo tra Varese e Como. Non si tratta di una raccolta fondi generica, ma di una vetrina trasparente dove ogni iniziativa è raccontata con video e schede tecniche per mostrare l’impatto reale che gli studi avranno sulla vita quotidiana e sul territorio.

Il senso del progetto InsubriaCrowd

L’iniziativa nasce dalla volontà di rendere la scienza un bene comune e accessibile. L’idea, curata dal delegato della Rettrice Loredano Pollegioni, punta a selezionare pochi progetti alla volta, spiegandoli con un linguaggio semplice e indicando con precisione come verranno utilizzati i fondi raccolti. L’obiettivo è trasformare la ricerca da concetto astratto a impegno collettivo, creando una connessione più forte tra l’istituzione accademica e il tessuto sociale e produttivo locale.

Le parole del delegato Pollegioni

L’importanza di questo nuovo strumento è stata sottolineata dai vertici dell’Ateneo, che vedono nel crowdfunding una sfida culturale prima ancora che economica. «Con InsubriaCrowd vogliamo creare un ponte tra la ricerca universitaria e la società – l’appello di Loredano Pollegioni, delegato della Rettrice per la Ricerca e l’innovazione tecnologica –. La ricerca non è qualcosa di astratto: è fatta di persone, di curiosità, di sfide concrete. Sostenere un progetto significa accompagnare un percorso di innovazione, amplificare l’impatto delle idee e dare un senso tangibile all’impegno di chi lavora ogni giorno per produrre nuova conoscenza».

Fotovoltaico e innovazione a Como

I primi due progetti pronti al decollo mostrano la varietà dei campi d’azione dell’Insubria. Il primo, denominato “Como Solare”, è guidato dalla scienziata Jenny G. Vitillo. Il team multidisciplinare punta a risolvere i limiti dei pannelli solari, come il surriscaldamento che ne riduce l’efficienza. Lo studio non si ferma ai laboratori ma guarda alla tradizione del territorio, ipotizzando applicazioni innovative anche nel settore tessile comasco. In caso di successo della raccolta, è prevista anche una giornata di laboratorio aperta a tutti i cittadini.

Danza e sicurezza urbana per le donne

Il secondo progetto, “We-DanSe”, coordinato dalla professoressa Valentina Albanese, si sposta invece sul piano sociale e umanistico. Attraverso la danza e le performance collettive, la ricerca analizza come la percezione di insicurezza influenzi i movimenti delle donne nello spazio pubblico. L’obiettivo è rendere le città luoghi più giusti e abitabili, trasformando la ricerca scientifica in un’azione partecipativa che coinvolge direttamente i corpi e le strategie di movimento urbano. Tutti i dettagli per contribuire sono disponibili sul portale dedicato www.insubriacrowd.it.