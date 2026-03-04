Tempo Libero
“Frame”, spettacolo di improvvisazione teatrale a Brenno Useria
In scena al teatro dell’oratorio l’opera di improvvisazione teatrale per ragazzi e adulti interpretata dalla compagnia teatrale “I Senza Testo”
07 Marzo 2026
Vi aspettiamo sabato 7 Marzo alle ore 20:45 all’Oratorio di Brenno Useria per uno spettacolo teatrale emozionante e imprevedibile!
Andrà in scena “Frame”, opera di improvvisazione teatrale per ragazzi e adulti interpretata dalla compagnia teatrale “I Senza Testo”.
Partendo da suggerimenti del pubblico gli attori creeranno storie e personaggi sorprendenti!
Nessun copione, tutto creato all’istante dalla fantasia degli attori. Sembra magia invece è… Frame!
E’ necessaria la prenotazione ai seguenti contatti:
– Sara: +39 347 00 92 589
– kaosteatro@gmail.com
Lo spettacolo si terrà al teatro dell’Oratorio di Brenno Useria in via Benefattori 5 (dietro la chiesa).