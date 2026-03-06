Fratelli d’Italia nelle piazze della provincia di Varese per il referendum. Pellicini: “Tutto il partito per il Sì”

Fratelli d’Italia sarà presente nelle prossime settimane in numerosi comuni della provincia di Varese con una rete di gazebo informativi dedicati al referendum.

Si tratta di una campagna territoriale particolarmente intensa, con decine di appuntamenti e gazebo organizzati in oltre venti comuni della provincia. Il lungo elenco completo delle iniziative sarà consultabile sulle pagine social ufficiali di Fratelli d’Italia Varese, dove verranno pubblicati tutti i dettagli con date, orari e luoghi.

«Tutti gli iscritti di Fratelli d’Italia sono mobilitati per la campagna referendaria – dichiara il presidente provinciale Andrea Pellicini – in quanto la vittoria del Sì consentirà di attuare il principio costituzionale del giusto processo con un giudice finalmente terzo rispetto all’accusa e alla difesa. Si tratta di conferire ai cittadini maggiori diritti di fronte alla legge e di liberare i magistrati dal giogo delle correnti politicizzate presenti nell’Associazione Nazionale Magistrati. Una riforma storica la cui conquista dipende solo dalla nostra capacità di coinvolgere tutti i cittadini».

Durante gli appuntamenti nelle piazze sarà possibile ritirare materiale informativo, confrontarsi con i rappresentanti del partito e, per chi lo desidera, aderire e tesserarsi a Fratelli d’Italia.

Le principali iniziative in provincia

Le iniziative principali in provincia di Varese saranno:

Venerdì 6 marzo – Jerago con Orago, Gavirate, Cuasso al Monte

Sabato 7 marzo – Jerago con Orago, Somma Lombardo, Caronno Pertusella, Luino

Domenica 8 marzo – Albizzate, Besnate, Cavaria con Premezzo, Origgio, Gallarate, Gorla Minore, Gerenzano, Lonate Pozzolo, Busto Arsizio

Martedì 10 marzo – Albizzate (mercato)

Mercoledì 11 marzo – Fagnano Olona, Ferno

Venerdì 13 marzo – Lonate Pozzolo

Sabato 14 marzo – Somma Lombardo, Caronno Pertusella, Caronno Varesino, Gallarate, Lonate Pozzolo, Oggiona con Santo Stefano, Azzate, Cassano Magnago, Varese, Gazzada Schianno, Busto Arsizio

Domenica 15 marzo – Albizzate, Gallarate, Gorla Minore, Marnate, Sesto Calende, Gerenzano, Lonate Pozzolo, Busto Arsizio, Fagnano Olona, Varese, Cassano Magnago, Luino

Mercoledì 18 marzo – Fagnano Olona, Ferno

Venerdì 20 marzo – Lonate Pozzolo, Laveno Mombello, Luino

Venerdì 20 marzo – evento di chiusura della campagna referendaria a Busto Arsizio – Villa Calcaterra