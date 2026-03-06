Fratelli d’Italia nelle piazze della provincia di Varese per il referendum. Pellicini: “Tutto il partito per il Sì”
Una campagna territoriale particolarmente intensa, con decine di appuntamenti e gazebo organizzati in oltre venti comuni della provincia
Fratelli d’Italia sarà presente nelle prossime settimane in numerosi comuni della provincia di Varese con una rete di gazebo informativi dedicati al referendum.
Si tratta di una campagna territoriale particolarmente intensa, con decine di appuntamenti e gazebo organizzati in oltre venti comuni della provincia. Il lungo elenco completo delle iniziative sarà consultabile sulle pagine social ufficiali di Fratelli d’Italia Varese, dove verranno pubblicati tutti i dettagli con date, orari e luoghi.
«Tutti gli iscritti di Fratelli d’Italia sono mobilitati per la campagna referendaria – dichiara il presidente provinciale Andrea Pellicini – in quanto la vittoria del Sì consentirà di attuare il principio costituzionale del giusto processo con un giudice finalmente terzo rispetto all’accusa e alla difesa. Si tratta di conferire ai cittadini maggiori diritti di fronte alla legge e di liberare i magistrati dal giogo delle correnti politicizzate presenti nell’Associazione Nazionale Magistrati. Una riforma storica la cui conquista dipende solo dalla nostra capacità di coinvolgere tutti i cittadini».
Durante gli appuntamenti nelle piazze sarà possibile ritirare materiale informativo, confrontarsi con i rappresentanti del partito e, per chi lo desidera, aderire e tesserarsi a Fratelli d’Italia.
Le principali iniziative in provincia
Le iniziative principali in provincia di Varese saranno:
Venerdì 6 marzo – Jerago con Orago, Gavirate, Cuasso al Monte
Sabato 7 marzo – Jerago con Orago, Somma Lombardo, Caronno Pertusella, Luino
Domenica 8 marzo – Albizzate, Besnate, Cavaria con Premezzo, Origgio, Gallarate, Gorla Minore, Gerenzano, Lonate Pozzolo, Busto Arsizio
Martedì 10 marzo – Albizzate (mercato)
Mercoledì 11 marzo – Fagnano Olona, Ferno
Venerdì 13 marzo – Lonate Pozzolo
Sabato 14 marzo – Somma Lombardo, Caronno Pertusella, Caronno Varesino, Gallarate, Lonate Pozzolo, Oggiona con Santo Stefano, Azzate, Cassano Magnago, Varese, Gazzada Schianno, Busto Arsizio
Domenica 15 marzo – Albizzate, Gallarate, Gorla Minore, Marnate, Sesto Calende, Gerenzano, Lonate Pozzolo, Busto Arsizio, Fagnano Olona, Varese, Cassano Magnago, Luino
Mercoledì 18 marzo – Fagnano Olona, Ferno
Venerdì 20 marzo – Lonate Pozzolo, Laveno Mombello, Luino
Venerdì 20 marzo – evento di chiusura della campagna referendaria a Busto Arsizio – Villa Calcaterra
TAG ARTICOLO
La community di VareseNews
Loro ne fanno già parte
Ultimi commenti
anselmo piazza su Lavori in Viale Belforte, Via Marzorati e Via dei Campigli: a Varese senso unico alternato dal 24 al 30 agosto
Bustocco-71 su Cede la rampa della tangenziale, deviazioni tra Malnate e Varese
GianPix su Il varesino Marco Iemmi ha vinto il Premio Internazionale "Il Poeta dell'Anno"
Rocco Cordi su "Grazie Giorgio per quel nostro pezzo di strada percorso insieme"
Bustocco-71 su Lavori in autostrada A8 a Gallarate, per otto mesi carreggiata per Milano ridotta a due corsie
Simone su Lavori in autostrada A8 a Gallarate, per otto mesi carreggiata per Milano ridotta a due corsie
Accedi o registrati per commentare questo articolo.
L'email è richiesta ma non verrà mostrata ai visitatori. Il contenuto di questo commento esprime il pensiero dell'autore e non rappresenta la linea editoriale di VareseNews.it, che rimane autonoma e indipendente. I messaggi inclusi nei commenti non sono testi giornalistici, ma post inviati dai singoli lettori che possono essere automaticamente pubblicati senza filtro preventivo. I commenti che includano uno o più link a siti esterni verranno rimossi in automatico dal sistema.