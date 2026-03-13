Frontalieri, i sindacati alzano la voce: “Decreto Omnibus ignorato dal Ticino, basta con la tassa sulla salute”

CGIL, CISL, UIL e i sindacati svizzeri chiedono l’intervento urgente del governo italiano e della Regione Lombardia su tre dossier aperti: la tassazione dei lavoratori transcantonali, la tassa regionale sulla salute e la difesa dei ristorni ai comuni di frontiera.

Le organizzazioni sindacali italiane e svizzere che rappresentano i lavoratori frontalieri — CGIL, CISL, UIL insieme a UNIA, OCST, VPOD, SYNA e Syndicom — hanno emesso oggi, 13 marzo 2026, un comunicato congiunto firmato da Milano, Verbania, Sondrio, Bellinzona, Coira e Briga, in cui denunciano una serie di problemi irrisolti che pesano quotidianamente sui lavoratori che attraversano il confine italo-svizzero.

Il primo nodo riguarda i lavoratori cosiddetti “transcantonali”, ovvero chi risiede in una provincia italiana ma lavora in un cantone svizzero non confinante. Il Decreto Omnibus aveva previsto per loro la possibilità di optare per un’imposta sostitutiva pari al 25% delle imposte già applicate in Svizzera. Ma l’autorità fiscale cantonale ticinese sta ignorando questa norma: secondo i sindacati, «L’autorità interpreta l’aliquota opzionale come una tassazione speciale, collocandola fuori dalle intese transnazionali ed applicando per questo il 100% della tassazione alla fonte». Le organizzazioni chiedono al governo italiano e alla Regione Lombardia di intervenire «affinché si rispettino le leggi del nostro Paese».

Il secondo tema è la cosiddetta “tassa sulla salute“, il contributo regionale sui frontalieri approvato due anni fa ma rimasto finora inapplicato. Il dibattito è tornato d’attualità nelle ultime settimane: il Piemonte ha confermato la rinuncia all’applicazione, esponenti del Gran Consiglio ticinese hanno espresso perplessità sulla compatibilità con il trattato internazionale, mentre la Regione Lombardia continua a mostrare segnali contraddittori. I sindacati parlano di «Sostanziale disinteresse all’applicazione della tassa» da parte delle regioni, e di una «Valutazione comune circa la violazione del trattato internazionale attraverso l’introduzione di una doppia imposizione». La richiesta è l’abbandono definitivo del provvedimento, con la promessa di ricorrere alla Corte Costituzionale qualora venisse effettivamente applicato.

Terzo dossier, i ristorni: le somme che la Svizzera versa ai comuni italiani di frontiera come compensazione per i servizi erogati ai frontalieri. Le organizzazioni sindacali «Respingono ogni tentativo di modifica dell’attuale normativa sui ristorni atta a garantire la stabilità finanziaria dei Comuni di frontiera», ricordando che il sistema è stato definito dal trattato del 2020 e ha durata fino al 2033.

In chiusura, il comunicato rinnova una richiesta già avanzata in precedenza: la convocazione urgente del tavolo interministeriale istituito nel febbraio 2025 per affrontare le questioni interpretative sorte dopo l’entrata in vigore della Legge 83/2023. Il tavolo, ricordano i sindacati, non è stato «Mai convocato successivamente alla prima seduta».