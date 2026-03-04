Fumo in cabina su un volo da Londra, stato di emergenza a Malpensa

Stato di emergenza nel tardo pomeriggio di mercoledì 4 marzo all’aeroporto di Milano Malpensa per un volo EasyJet proveniente da Londra Gatwick, sul quale è stata segnalata la presenza di fumo in cabina mentre il velivolo era in corto finale, nelle ultime fasi dell’avvicinamento alla pista.

L’allarme è scattato intorno alle 18.45. L’aereo ha comunque completato regolarmente l’atterraggio al Terminal 2 e ha raggiunto autonomamente la piazzola senza ulteriori criticità.

In via precauzionale sono state attivate le procedure di emergenza previste per questo tipo di situazioni. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco del distaccamento aeroportuale, i carabinieri della compagnia di Gallarate e tre ambulanze.

Come previsto dai protocolli di sicurezza dello scalo, i mezzi dei vigili del fuoco si sono posizionati all’inizio della pista sud con il convoglio di emergenza pronto a intervenire. Durante l’atterraggio i veicoli seguono il velivolo accelerando lungo i raccordi laterali della pista, così da poter intervenire immediatamente in caso di incendio o altre criticità.

Anche i soccorsi sanitari vengono predisposti secondo procedure standardizzate, con accessi dedicati che consentono ai mezzi di raggiungere rapidamente l’area operativa dall’esterno dell’aeroporto.

L’episodio si è concluso senza conseguenze per passeggeri ed equipaggio e senza particolari ripercussioni sull’operatività dello scalo oltre alla gestione dell’atterraggio in sicurezza.