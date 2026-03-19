Fungiatt, apicoltore, uomo buono: la Veddasca piange “il Richetto”, Enrico Sartorio

Suonava il trombone nella banda, curava con cura le sue arnie dalle quali traeva il suo buon miele e quando in valle sbucavano i primi funghi, anche lui andava per boschi da bravo “fungiatt”

Era questo, ma anche molto di più, Enrico Sartorio, il “Richetto” come lo chiamavano tutti nel borgo di Graglio.

Un uomo buono, uno di quelli che si faceva subito riconoscere, diventando un volto familiare non solo per chi a Graglio ci era nato e vissuto, ma anche per i villeggianti che popolano la valle del comune di Maccagno con Pino e Veddasca durante l’estate.

Si è spento oggi, il caro Richetto, due anni dopo il fratello Sandro – un artista locale che risiedeva nel vicino borgo di Cadero, distante solo pochi tornanti.

Enrico Sartorio era nato il 7 settembre del 1937 e per tutta la vita ha saputo farsi stimare da chiunque lo abbia conosciuto. Quando arrivava al suo amato circolo in cima al paesino, era accolto da tanti sorrisi e spesso le chiacchierate si trasformavano in partite a carte con i vecchi amici.

Enrico lascia i fratelli Peppino e Federico; erano cinque in totale i fratelli Sartorio: oltre a Enrico, Sandro e Carletto.

Ma fra quelle montagne, dove d’inverno i silenzi sono interrotti solo dal rumore dei passi sulla neve degli animali selvatici o dal crepitio della legna nel camino, difficile è stabilire dove finisca l’amicizia e inizi un rapporto di quasi parentela. Anche fra estranei, ci si sente intimi, come “di famiglia”.

«Quando mio padre morì, nei suoi ultimi giorni parlava poco – racconta commossa l’amica Nadia, anch’ella originaria di Graglio – il Richetto fu una delle poche persone a cui rivolse qualche parola. Si volevano davvero bene. Tutti qui gli volevamo bene».

Ai suoi familiari, ai suoi cari, a chiunque lo abbia conosciuto, sentite condoglianze da parte di chi scrive e della redazione di VareseNews.

(l’articolo sarà aggiornato con i dettagli sul funerale)