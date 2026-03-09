Varese News

Gallarate/Malpensa

Fuoristrada protagonista al Crossodromo di Malpensa tra salti e sorpassi

Il "Ciglione" ha ospitato due giorni di gare mozzafiato e allenamenti richiamando centinaia di appassionati per la tappa del circuito nazionale dedicata ai giganti del fuoristrada

Italia 4x4 prototipi al Crossodromo Malpensa

(Foto di Roberto Pavanati)
La terra, il rombo dei motori e le acrobazie oltre il limite hanno infiammato l’ultimo fine settimana al Crossodromo “Il Ciglione della Malpensa”. Sabato 7 e domenica 8 marzo, lo storico impianto di Cardano al Campo ha ospitato una tappa attesissima del Trofeo Italia 4×4, regalando agli appassionati due giorni di adrenalina pura e spettacolo fuoristrada. L’evento, valido anche come Trofeo Eco Parking Malpensa, ha segnato ufficialmente il debutto della stagione motoristica sul territorio con un ottimo riscontro di pubblico.

Galleria fotografica

Italia 4×4 prototipi al Crossodromo Malpensa 4 di 6
Italia 4x4 prototipi al Crossodromo Malpensa
Italia 4x4 prototipi al Crossodromo Malpensa
Italia 4x4 prototipi al Crossodromo Malpensa
Italia 4x4 prototipi al Crossodromo Malpensa

Sabato di preparazione in pista

La manifestazione si è aperta sabato con una mattinata dedicata interamente agli allenamenti di motocross. Dalle 9.00 alle 14.00, i piloti hanno saggiato la tenuta del terreno e perfezionato le traiettorie su un tracciato tecnico e impegnativo. Molti curiosi hanno approfittato dell’ingresso libero per godersi le prime evoluzioni stagionali all’aria aperta, in un clima di attesa per la sfida agonistica della domenica.

La battaglia del Trofeo Italia 4×4

Il momento clou dell’evento è arrivato nella giornata di domenica con le gare ufficiali del circuito nazionale. I migliori specialisti del fuoristrada si sono dati battaglia tra salti spettacolari e sorpassi al cardiopalma, mettendo a dura prova la potenza dei mezzi e la precisione nella guida. Il pubblico ha affollato le tribune naturali dell’impianto per seguire una sfida serrata per la conquista del trofeo, svoltasi in condizioni di terreno tipiche del vero off-road.

Un evento per la comunità dei motori

Oltre all’aspetto puramente agonistico, il weekend al Ciglione si è confermato una festa per la comunità dei motori e per i fotografi sportivi, che hanno trovato numerosi spunti per scatti spettacolari tra il fango e la polvere della pista. L’organizzazione ha permesso a veterani e neofiti di condividere la passione per le quattro ruote motrici in una delle cornici più suggestive del panorama lombardo, garantendo uno spettacolo di alto livello tecnico per tutta la durata della manifestazione.

Tutti gli eventi

di marzo  a Materia

Via Confalonieri, 5 - Castronno
Redazione VareseNews
redazione@varesenews.it

Noi della redazione di VareseNews crediamo che una buona informazione contribuisca a migliorare la vita di tutti. Ogni giorno lavoriamo cercando di stimolare curiosità e spirito critico.

Abbonati a VareseNews
Pubblicato il 09 Marzo 2026
Leggi i commenti

Galleria fotografica

Italia 4×4 prototipi al Crossodromo Malpensa 4 di 6
Italia 4x4 prototipi al Crossodromo Malpensa
Italia 4x4 prototipi al Crossodromo Malpensa
Italia 4x4 prototipi al Crossodromo Malpensa
Italia 4x4 prototipi al Crossodromo Malpensa

TAG ARTICOLO

Commenti

L'email è richiesta ma non verrà mostrata ai visitatori. Il contenuto di questo commento esprime il pensiero dell'autore e non rappresenta la linea editoriale di VareseNews.it, che rimane autonoma e indipendente. I messaggi inclusi nei commenti non sono testi giornalistici, ma post inviati dai singoli lettori che possono essere automaticamente pubblicati senza filtro preventivo. I commenti che includano uno o più link a siti esterni verranno rimossi in automatico dal sistema.

La community di VareseNews

Loro ne fanno già parte
    Ultimi commenti

    Vuoi leggere VareseNews senza pubblicità?
    Diventa un nostro sostenitore!



    Sostienici!


    Oppure disabilita l'Adblock per continuare a leggere le nostre notizie.