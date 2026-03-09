Fuoristrada protagonista al Crossodromo di Malpensa tra salti e sorpassi

(Foto di Roberto Pavanati)

La terra, il rombo dei motori e le acrobazie oltre il limite hanno infiammato l’ultimo fine settimana al Crossodromo “Il Ciglione della Malpensa”. Sabato 7 e domenica 8 marzo, lo storico impianto di Cardano al Campo ha ospitato una tappa attesissima del Trofeo Italia 4×4, regalando agli appassionati due giorni di adrenalina pura e spettacolo fuoristrada. L’evento, valido anche come Trofeo Eco Parking Malpensa, ha segnato ufficialmente il debutto della stagione motoristica sul territorio con un ottimo riscontro di pubblico.

Sabato di preparazione in pista

La manifestazione si è aperta sabato con una mattinata dedicata interamente agli allenamenti di motocross. Dalle 9.00 alle 14.00, i piloti hanno saggiato la tenuta del terreno e perfezionato le traiettorie su un tracciato tecnico e impegnativo. Molti curiosi hanno approfittato dell’ingresso libero per godersi le prime evoluzioni stagionali all’aria aperta, in un clima di attesa per la sfida agonistica della domenica.

La battaglia del Trofeo Italia 4×4

Il momento clou dell’evento è arrivato nella giornata di domenica con le gare ufficiali del circuito nazionale. I migliori specialisti del fuoristrada si sono dati battaglia tra salti spettacolari e sorpassi al cardiopalma, mettendo a dura prova la potenza dei mezzi e la precisione nella guida. Il pubblico ha affollato le tribune naturali dell’impianto per seguire una sfida serrata per la conquista del trofeo, svoltasi in condizioni di terreno tipiche del vero off-road.

Un evento per la comunità dei motori

Oltre all’aspetto puramente agonistico, il weekend al Ciglione si è confermato una festa per la comunità dei motori e per i fotografi sportivi, che hanno trovato numerosi spunti per scatti spettacolari tra il fango e la polvere della pista. L’organizzazione ha permesso a veterani e neofiti di condividere la passione per le quattro ruote motrici in una delle cornici più suggestive del panorama lombardo, garantendo uno spettacolo di alto livello tecnico per tutta la durata della manifestazione.