Furti nei cimiteri a Rescaldina, il centrodestra: “Neanche i morti possono riposare in pace”
Cambia Rescaldina, dopo le segnalazioni di furti ricevute dai cittadini, chiede l'installazione di telecamere nei cimiteri
«Neanche i morti possono riposare in pace». Cambia Rescaldina lancia l’allarme dopo aver ricevuto dai cittadini diverse segnalazioni di furti avvenuti nelle settimane scorse nel cimitero del capoluogo e quello della frazione, presi di mira dai ladri che hanno rubato canali e pluviali in rame, vasi e portavasi, portafoto di rame, bronzo e ottone e perfino croci e statue.
«Un vero e proprio “saccheggio” ai danni di tombe e loculi – sottolinea il consigliere Paolo Magistrali -. Nessuno si aspettava questi numerosi furti che hanno davvero messo a ferro e fuoco entrambe i cimiteri. Conosco personalmente famiglie che si sono viste le tombe oggetto di furti: vicino alla mia hanno anche tagliato con il flessibile due grandi croci in rame ed una statua della Madonna. Nessuno si aspettava che ladruncoli da strapazzo potessero arrivare a tanto».
«Sembrerebbe proprio il caso di dire che neanche i morti possono riposare in pace. Una triste battuta che sembra diventata una triste realtà! Cosa fare Credo che sia arrivato il momento di accettare una delle nostre prime proposte avanzate in consiglio comunale, ovvero quello di dotarsi almeno di telecamere da posizionare in varie zone sensibili del paese, tra le quali i cimiteri».
Foto di archivio
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