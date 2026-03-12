Gallarate attiva il canale WhatsApp ufficiale del Comune: avvisi e informazioni direttamente sullo smartphone

Il Comune di Gallarate apre un nuovo canale di comunicazione con i cittadini: è stato attivato il canale WhatsApp ufficiale dell’amministrazione, uno strumento gratuito pensato per ricevere informazioni, avvisi e aggiornamenti direttamente sul proprio smartphone.

L’iniziativa rientra nel percorso di modernizzazione della comunicazione istituzionale dell’ente e si affianca agli strumenti già utilizzati dal Comune, come il sito istituzionale, i social media e gli sportelli fisici. L’obiettivo è offrire un’informazione più rapida e accessibile, utilizzando un’applicazione ormai diffusa tra la popolazione.

Il servizio funziona come un canale di messaggistica unidirezionale: il Comune invia comunicazioni e gli utenti iscritti le ricevono sul proprio telefono. Non è possibile rispondere ai messaggi o inviare comunicazioni all’amministrazione attraverso questo strumento. I numeri di telefono degli iscritti, inoltre, non sono visibili né agli altri utenti né al Comune.

Attraverso il canale WhatsApp verranno diffusi esclusivamente contenuti di interesse pubblico e legati alle attività istituzionali. Tra le informazioni che potranno essere condivise ci sono gli avvisi relativi ai servizi comunali — come orari, chiusure straordinarie, scadenze amministrative, modifiche alla viabilità o alla raccolta dei rifiuti — ma anche allerte di protezione civile e aggiornamenti su eventuali emergenze, senza sostituire i canali ufficiali dedicati. Spazio anche alla promozione di eventi culturali, sportivi, sociali ed educativi organizzati o patrocinati dal Comune, oltre a informazioni su concorsi, selezioni pubbliche e progetti che riguardano ambiti come istruzione, ambiente, inclusione, innovazione e sicurezza.

Il Comune sottolinea inoltre che il canale non sostituisce i canali istituzionali previsti dalla normativa — come l’albo pretorio, il sito web, la PEC o l’URP — e che i messaggi inviati tramite WhatsApp non hanno valore legale né costituiscono notifiche ufficiali.

«Il canale WhatsApp rappresenta un ulteriore passo nel percorso di modernizzazione della comunicazione istituzionale del Comune di Gallarate» spiega l’assessora ai Servizi comunali Stefania Picchetti. «Vogliamo raggiungere i cittadini anche attraverso uno strumento ormai molto diffuso, offrendo informazioni utili, tempestive e verificate. È un servizio semplice e gratuito, pensato per tenere la comunità aggiornata su ciò che accade in città».

L’iscrizione è gratuita e volontaria e richiede pochi secondi. Per seguire il canale è necessario:

aprire l’app WhatsApp sul proprio smartphone

cliccare su questo link

premere il tasto “Segui” per iniziare a ricevere le comunicazioni del Comune

In alternativa è possibile cercare “Comune di Gallarate” direttamente nella sezione “Canali” dell’app.

Il servizio è stato progettato nel rispetto delle normative sulla privacy, in particolare del Regolamento europeo sulla protezione dei dati (GDPR) e del Codice in materia di protezione dei dati personali. I numeri di telefono degli iscritti non sono visibili al Comune né agli altri utenti e i dati personali vengono trattati esclusivamente per le finalità istituzionali del servizio, con la possibilità di iscriversi o cancellarsi in qualsiasi momento.