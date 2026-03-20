Gallarate nel caos per otto ore, Europa Verde attacca: «Passeggeri abbandonati a se stessi»

Otto ore di paralisi, studenti bloccati nelle stazioni senza assistenza e un unico bus sostitutivo per fronteggiare il caos. È durissimo l’attacco di Europa Verde dopo i pesanti disagi che lo scorso 18 marzo hanno messo in ginocchio il nodo ferroviario di Gallarate, riverberandosi su tutta la rete provinciale e sui collegamenti con Milano.

L’incidente e il ritardo nelle informazioni

Tutto è iniziato intorno alle 12:00, quando il pantografo di una locomotiva della compagnia svizzera SBB Cargo ha danneggiato la linea aerea durante la partenza dalla stazione gallaratese. Nonostante la gravità del guasto meccanico, gli esponenti di Europa Verde sottolineano come i primi avvisi ufficiali di Trenord siano arrivati solo alle 15:45 tramite l’applicazione, parlando genericamente di “cause tecniche”.

Stazioni nel caos e uffici sbarrati

Il ritardo nella comunicazione ha generato una reazione a catena: a Varese decine di studenti sono rimasti bloccati senza ricevere indicazioni, mentre a Rho Fiera e Milano la situazione è diventata ingestibile con il passare delle ore. «Quello che è peggio – si legge nella nota del movimento – è che non sono state fornite informazioni di alcun genere. Qualche passeggero ha comprensibilmente perso le staffe e il capostazione si è barricato in ufficio». L’unica misura mitigativa messa in campo sarebbe stata l’attivazione di un solo bus sostitutivo, giudicato del tutto inadeguato alla mole di viaggiatori coinvolti.

L’affondo contro Trenord e RFI

La locomotiva è stata rimossa solo alle 19:30 e il traffico ha iniziato a defluire verso le 20:00, ben otto ore dopo l’inizio del guasto. Una tempistica che solleva interrogativi sulla gestione della crisi. «Ci chiediamo se esista davvero un piano di emergenza di Trenord e RFI – incalzano da Europa Verde –. Il sospetto fondato è che o non sia in atto, o sia del tutto insufficiente. Non è accettabile che siano necessarie otto ore per spostare un mezzo».

La conclusione del comunicato è amara: «Queste crisi dimostrano che non siamo di fronte ad aziende in grado di gestire un’impresa ferroviaria e le relative emergenze. Il passeggero resta solo un utente pagante che non merita né tutele né assistenza».