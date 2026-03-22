Gattino intrappolato nella canna fumaria da tre giorni a Somma Lombardo salvato dai vigili del fuoco
Le operazioni di salvataggio sono durate tre ore. Il cucciolo è stato affidato a un cittadino, che ha deciso di adottarlo
Alle ore 13:30 i vigili del fuoco sono intervenuti a Somma Lombardo in via Lodovico Melzi per soccorrere un gattino incastrato in una canna fumaria da due giorni.
Le operazioni per estrarre il gatto sono durate circa tre ore.
Il gatto che risulta senza padrone è stato affidato a un cittadino, che ha deciso di prenderlo in adozione.
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