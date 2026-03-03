Gavirate senza confini: l’Istituto Stein apre le porte a 60 studenti da tutta Europa

Da quindici anni è un appuntamento fisso, ma ogni volta l’emozione è quella del primo giorno. L’Istituto di Istruzione Superiore “Edith Stein” di Gavirate si conferma una finestra spalancata sull’Europa, accogliendo in questi giorni una delegazione internazionale composta da 63 studenti e 8 docenti provenienti da diverse scuole partner del continente.

Il progetto, parte integrante del piano di offerta formativa dell’istituto, quest’anno si avvale della prestigiosa cornice della mobilità Erasmus+, lo strumento dell’Unione Europea che promuove la cooperazione e la crescita culturale tra le giovani generazioni.

Una settimana di scambi e laboratori

A lavorare fianco a fianco con i coetanei stranieri ci sono 59 studenti dello Stein, appartenenti agli indirizzi del Liceo Linguistico, dello Scientifico (Scienze Applicate) e del tecnico Amministrazione, Finanza e Marketing.

Il programma della settimana è serrato e multidisciplinare: dai laboratori didattici in lingua straniera ai lavori di gruppo, fino ai momenti di confronto interculturale. Non mancano le uscite sul territorio per far scoprire agli ospiti le bellezze della provincia di Varese e le attività sportive, scelte come linguaggio universale per superare ogni barriera linguistica.

Il benvenuto delle istituzioni

Ad accogliere ufficialmente la delegazione sono stati la dirigente scolastica, Laura Ceresa, e il sindaco di Gavirate, Massimo Parola. Quest’ultimo, nel suo saluto, ha voluto sottolineare l’importanza del sentirsi parte di una comune identità europea, invitando i ragazzi a fare tesoro dell’incontro tra culture differenti.

«Crediamo profondamente nel valore formativo di queste esperienze – ha dichiarato la preside Ceresa, rivolgendo un ringraziamento particolare alle docenti Elisabetta Berra e Denise Zitti per la passione e l’impegno nell’organizzare una macchina complessa come quella di uno scambio internazionale -. Il confronto diretto con i coetanei favorisce non solo le competenze linguistiche, ma la costruzione di una cittadinanza consapevole».

Una scuola aperta al mondo

Con i suoi 1.700 studenti e 180 docenti, lo Stein di Gavirate si conferma una comunità dinamica e in costante evoluzione. La rete di partenariati costruita negli anni tocca Paesi come Spagna, Germania, Paesi Bassi, Finlandia, Romania, Ungheria e Islanda, rendendo l’istituto un punto di riferimento per l’internazionalizzazione scolastica nel Varesotto.

L’obiettivo resta quello di formare cittadini che sappiano muoversi con competenza e apertura mentale in un mondo sempre più interconnesso, partendo proprio dai banchi di scuola.