Geografie Umane: cinque mostre tra reportage e visioni contemporanee a Castellanza

Il XIV Festival Fotografico Europeo porta a Castellanza “Geografie Umane”, un articolato programma espositivo che dall’8 marzo al 19 aprile trasformerà Villa Pomini in un punto di osservazione privilegiato sui territori e le persone che li attraversano. La manifestazione, organizzata dall’Archivio Fotografico Italiano (AFI) si conferma appuntamento di riferimento per la fotografia d’autore con un programma complessivo di 23 mostre distribuite in differenti località lombarde. L’inaugurazione delle esposizioni a Castellanza è fissata per domenica 8 marzo alle 11, nelle sale espositive di Villa Pomini (via Don Luigi Testori, 14). L’ingresso è gratuito, con apertura al pubblico il sabato dalle 15 alle 18,30 e la domenica dalle 10 alle 12,30 e dalle 15 alle 18,30. Villa Pomini resterà chiusa domenica 5 aprile giorno in cui “cade” la Pasqua, ma resterà aperta, in via straordinaria, il lunedì di Pasquetta in orario pomeridiano.

«Villa Pomini apre con entusiasmo le sue porte alla nuova edizione del Festival Fotografico Europeo, manifestazione riconosciuta come importante occasione di valorizzazione e di confronto sulla fotografia contemporanea -sottolinea Davide Tarlazzi, assessore a Cultura e Istruzione del Comune di Castellanza-. Le immagini che il pubblico incontrerà non sono semplici esercizi estetici, ma esprimono una tensione autentica a indagare la realtà. Il percorso espositivo diventa così un’esperienza di conoscenza capace di raggiungere i visitatori, inquietarli, sollecitare domande e stimolare uno sguardo più consapevole sul mondo. Ringrazio Claudio Argentiero e l’Archivio Fotografico Italiano per questa proposta qualificata, che rende ancora una volta Villa Pomini uno spazio di dialogo tra autori, pubblico e territorio». Il curatore artistico Claudio Argentiero ha costruito per questa edizione un percorso che indaga il rapporto tra individui, territori e identità attraverso cinque progetti fotografici di respiro internazionale. «Geografie Umane non è una mappa geografica tradizionale, ma una geografia emotiva e culturale dove l’esperienza umana diventa segno, luce e racconto -spiega il curatore della mostra-. Le immagini non si limitano a descrivere, ma interrogano e suggeriscono, rivelando legami invisibili tra le persone e i luoghi che abitano».

Gli autori in mostra

Francesco Cito presenta “L’archivio svelato. Scatti inediti di un fotoreporter”, un viaggio attraverso quarant’anni di reportage che hanno documentato alcuni dei conflitti più significativi della storia recente. Dall’Afghanistan occupato dall’Armata Rossa nel 1980 alla guerra civile libanese, dalle due Intifada palestinesi alla prima Guerra del Golfo, il fotografo napoletano classe 1949 ha costruito un archivio di immagini che rappresentano una testimonianza diretta degli eventi che hanno segnato la fine del Novecento. Cito ha ricevuto due premi World Press Photo, nel 1995 e nel 1996, e nel 2006 la FIAF lo ha insignito del titolo di Maestro della fotografia italiana. Paolo Patruno torna al Festival dopo aver curato nel 2025 la mostra collettiva “I Grant You Refuge” sui fotografi palestinesi di Gaza, stavolta come autore con “Birth is a dream”, progetto documentario a lungo termine sulla crisi della salute materna nell’Africa subsahariana. Dal 2011 Patruno ha documentato la situazione in sette paesi africani, testimoniando una realtà drammatica: quasi 300mila donne muoiono ogni anno a causa di complicazioni durante gravidanza e parto.

Emanuele Lo Cascio propone “Periferia illimitata”, un lavoro inedito sullo Zen di Palermo che indaga il complesso rapporto tra persone e architetture attraverso uno sguardo privo di giudizio. Le fotografie, tratte dal libro «Centro senza centro – Le periferie di Marc Augé» pubblicato da Mimesis, restituiscono la quotidianità del quartiere con attenzione e rispetto. Lo Cascio, nato a Palermo nel 1974, ha lavorato negli anni Novanta a Chicago con Leon Galub e ha partecipato alla realizzazione della mostra “Black Male” al Whitney Museum di New York. In Italia ha iniziato a fotografare con Letizia Battaglia.

Emanuela Colombo, vincitrice del premio The Fence 2016 e del premio Tabò 2017, documenta con “C’era una volta… il Nagorno Karabakh” la tragica scomparsa di una nazione. Il 25 settembre 2023, dopo nove mesi di isolamento forzato, la popolazione della piccola enclave armena in Azerbaijan ha dovuto abbandonare le proprie case sotto i bombardamenti. Il 31 dicembre 2023 la nazione è ufficialmente scomparsa dal panorama internazionale. Completa il programma “Fotografe irachene in dialogo – Sguardi plurali”, mostra collettiva che presenta il lavoro di fotografe irachene che attraversano il proprio territorio con uno sguardo intimo e consapevole, restituendo frammenti di un Iraq vissuto dall’interno, lontano da immagini fisse e definitive.

Il Festival Fotografico Europeo

L’evento si configura come laboratorio culturale aperto al dialogo europeo, utilizzando la fotografia come strumento di relazione e riflessione. Il progetto favorisce l’incontro tra autori affermati ed emergenti, italiani e internazionali, e si propone come spazio di confronto aperto a professionisti, studiosi, studenti e appassionati. Oltre alle mostre, il programma comprende conferenze, proiezioni, presentazioni di libri e percorsi formativi. taliana della fotografia d’autore.