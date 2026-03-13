Gerenzano, torna la Sagra del Pane: il ricavato sarà donato alla Caritas

Domenica 15 marzo la 14esima edizione dell’iniziativa solidale. Pane e prodotti da forno dalle 8.30 alle 13 in quattro punti del paese

A Gerenzano domenica 15 marzo si terrà la 14ª edizione della “Sagra del Pane”, iniziativa solidale organizzata dall’associazione I Colori di Gerenzano con il patrocinio del Comune.

L’evento, che negli anni è diventato una tradizione per il paese, unisce la distribuzione di pane e prodotti da forno a una finalità benefica: il ricavato della giornata sarà infatti destinato alla Caritas parrocchiale di Gerenzano, che lo utilizzerà per sostenere le famiglie del territorio in difficoltà.

La distribuzione si svolgerà dalle 8.30 alle 13.00, fino a esaurimento delle scorte, in diversi punti del paese per permettere a tutti di partecipare facilmente all’iniziativa. I punti di distribuzione saranno in piazza De Gasperi, piazza XXV Aprile, via Fagnani e via Risorgimento.