Varese News

Varese Laghi

“Giochiamo insieme in Biblioteca”: a Gazzada Schianno un appuntamento settimanale dedicato agli over 60

L'appuntamento a partire dal 10 aprile 2026, ogni venerdì dalle 15 alle 17

biblioteca di gazzada schianno

La Fondazione G. Munari ETS, con sede a Gazzada Schianno, promuove una nuova iniziativa pensata per favorire socialità, benessere e condivisione tra le persone over 60.

A partire dal 10 aprile 2026, ogni venerdì dalle ore 15:00 alle 17:00, la Biblioteca comunale ospiterà “Giochiamo insieme in Biblioteca”. La partecipazione è libera e gratuita, senza necessità di prenotazione. Gli incontri si terranno presso la Biblioteca comunale in Via G. Matteotti 13/A, a
Gazzada Schianno.

Con questo progetto, la Fondazione intende rafforzare la propria presenza viva e attiva sul territorio, proponendo nuove opportunità per la comunità e riscoprendo il proprio spirito originario di Ente nato per l’impegno sociale a favore del Comune e dei suoi cittadini.

Si è pensato di proporre un’offerta specifica dedicata agli over 60 con l’obiettivo di fare gruppo e creare un momento di condivisione, in un ambiente accogliente e famigliare. L’iniziativa vuole essere un’occasione semplice ma significativa per incontrarsi, conoscersi e trascorrere del tempo di qualità insieme.

Per ulteriori informazioni scrivere a: fondazionemunari@gmail.it

Tutti gli eventi

di aprile  a Materia

Via Confalonieri, 5 - Castronno
Redazione VareseNews
redazione@varesenews.it

Noi della redazione di VareseNews crediamo che una buona informazione contribuisca a migliorare la vita di tutti. Ogni giorno lavoriamo cercando di stimolare curiosità e spirito critico.

Abbonati a VareseNews
Pubblicato il 27 Marzo 2026
Leggi i commenti

TAG ARTICOLO

Commenti

L'email è richiesta ma non verrà mostrata ai visitatori. Il contenuto di questo commento esprime il pensiero dell'autore e non rappresenta la linea editoriale di VareseNews.it, che rimane autonoma e indipendente. I messaggi inclusi nei commenti non sono testi giornalistici, ma post inviati dai singoli lettori che possono essere automaticamente pubblicati senza filtro preventivo. I commenti che includano uno o più link a siti esterni verranno rimossi in automatico dal sistema.

La community di VareseNews

Loro ne fanno già parte
    Ultimi commenti

    Vuoi leggere VareseNews senza pubblicità?
    Diventa un nostro sostenitore!



    Sostienici!


    Oppure disabilita l'Adblock per continuare a leggere le nostre notizie.