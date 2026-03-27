“Giochiamo insieme in Biblioteca”: a Gazzada Schianno un appuntamento settimanale dedicato agli over 60

La Fondazione G. Munari ETS, con sede a Gazzada Schianno, promuove una nuova iniziativa pensata per favorire socialità, benessere e condivisione tra le persone over 60.

A partire dal 10 aprile 2026, ogni venerdì dalle ore 15:00 alle 17:00, la Biblioteca comunale ospiterà “Giochiamo insieme in Biblioteca”. La partecipazione è libera e gratuita, senza necessità di prenotazione. Gli incontri si terranno presso la Biblioteca comunale in Via G. Matteotti 13/A, a

Gazzada Schianno.

Con questo progetto, la Fondazione intende rafforzare la propria presenza viva e attiva sul territorio, proponendo nuove opportunità per la comunità e riscoprendo il proprio spirito originario di Ente nato per l’impegno sociale a favore del Comune e dei suoi cittadini.

Si è pensato di proporre un’offerta specifica dedicata agli over 60 con l’obiettivo di fare gruppo e creare un momento di condivisione, in un ambiente accogliente e famigliare. L’iniziativa vuole essere un’occasione semplice ma significativa per incontrarsi, conoscersi e trascorrere del tempo di qualità insieme.

Per ulteriori informazioni scrivere a: fondazionemunari@gmail.it