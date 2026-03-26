Gioco online e i pericoli per i minori. Se ne parla in un incontro alla Maria Ausiliatrice di Castellanza

L’Istituto Maria Ausiliatrice di Castellanza organizza una serata di confronto e sensibilizzazione del pubblico adulto sul tema del gioco online e sul pericolo adescamento per i minori. L’appuntamento è per giovedì 26 marzo 2026 alle ore 20:45 presso l’Istituto (via Cardinal Ferrari 7, Castellanza). Il Dott. Marco Luciani, dell’Unità investigazioni e prevenzione in rete – Milano, e l’Avv. Susanna Rita Marangoni saranno relatori della serata. L’incontro è gratuito e aperto a tutti.

L’incontro è pensato per genitori, educatori, insegnanti che vogliono approfondire queste tematiche. «I nostri ragazzi – spiegano dalla scuola – crescono in un mondo in cui i dispositivi digitali hanno un ruolo ormai fondamentale e inevitabile. Le innovazioni tecnologiche però sono sempre più veloci. Il rischio è quello di non essere mai abbastanza aggiornati sui rischi e sui pericoli che i più piccoli corrono online, fin dalla più tenera età. Non si deve pensare che sia un problema della preadolescenza, perché si tratta di tematiche sempre più di attualità fin dalla scuola primaria, sulle quali i genitori devono essere consapevoli dei propri doveri e dei rischi che si corrono».

L’incontro segna la chiusura delle attività che, come ogni anno, l’Istituto Maria Ausiliatrice di Castellanza ha portato avanti in occasione del Safer Internet Day, dedicato alla sicurezza online. Gli studenti hanno approfondito queste tematiche grazie all’intervento di molti esperti esterni, tra cui Lions Club sezione territoriale di Malpensa e professionisti che hanno parlato loro, tra le altre tematiche, di intelligenza artificiale e di social network come TikTok.