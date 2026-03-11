Quando i gioielli raccontano una storia: la collezione “Il cuore invano” contro la violenza sulle donne

Proprio a cavallo tra la Festa della Donna e l’arrivo della primavera, il brand di gioielli varesino Alloveyou dedica un’iniziativa speciale che unisce creatività, arte e impegno sociale.

Il marchio, fondato dalla designer Sara Giovanna Carletti titolare di Saragiò Design, conosciuto per la particolarità e la poesia delle proprie creazioni realizzate in argento, pietre dure e le caratteristiche resine che lo rendono unico e riconoscibile

La promozione è valida su tutte le collezioni online ad eccezione della linea speciale Do.b.do, progetto artistico e sociale nato per sensibilizzare sul tema della violenza contro le donne.

Do.b.do – Don’t Break Dolls e “Il Cuore Invano”, la collezione realizzata in collaborazione con l’artista varesina Carla Pugliano a sostegno delle comunità “Il Pezzettino” di Varese.

Do.b.do, acronimo di Don’t Break Dolls, è un progetto di sensibilizzazione e solidarietà nato qualche anno fa e sempre molto caro alla designer Saragiò Carletti che, ogni anno, disegna una collezione speciale “Limited Edition” interpretando contemporaneamente la fragilità e la forza dell’universo femminile.

L’ultima edizione, disponibile fino al 25 novembre 2026, giornata internazionale dedicata alla lotta contro la violenza sulle donne, prende il nome di “Il cuore Invano” e nasce dalla collaborazione con alcune delle opere dell’artista varesina Carla Pugliano. Le immagini create dall’artista, infatti, diventano gioielli che raccontano una storia fatta di suggestioni ed emozioni profonde e, insieme, anche della fondamentale capacità di rinascita e possibilità di riscatto.

Le figure e i segni della pittura di Carla Pugliano diventano così piccole opere da indossare, gioielli da collezione in edizione limitata in cui arte contemporanea e design dialogano tra loro.

La collezione 2026: una riflessione sulle relazioni e sulla violenza.

Il titolo della collezione, “Il cuore invano”, non richiama semplicemente il simbolo del cuore, ma propone una riflessione sul destino delle relazioni quando vengono attraversate dalla violenza.

Il “cuore invano” rappresenta una possibilità mancata: quella di una vita che avrebbe potuto compiersi nel bene e nel rispetto reciproco ma che, invece, si interrompe o si deforma nella violenza.

Da una parte il cuore della vittima, segnato dalle ferite subite.

Dall’altra parte quello di chi compie la violenza, incapace di trasformare la propria vita in qualcosa di diverso dalla stessa violenza che infligge.

Entrambi diventano, in modi diversi, cuori che non riescono a realizzarsi pienamente. Ma il progetto invita anche a guardare oltre le singole persone. Il “cuore invano” è anche quello di una società che troppo spesso resta inerte o indifferente di fronte alla violenza.

«Con questa collezione – spiega la designer Sara Giovanna Carletti – io e Carla abbiamo inteso raccontare non solo il dolore delle vittime e la tragedia che le attraversa in molti dolorosi modi, ma abbiamo voluto anche portare “la luce”, ovvero quella reale e concreta possibilità di riscatto, di rinascita e di cambiamento che sempre esiste, per tutti”.

Un gesto concreto di solidarietà

La collezione “Il cuore invano” ha anche un importante valore solidale: il ricavato della vendita dei gioielli di questa collezione sarà infatti destinato alle Comunità “Il Pezzettino”, realtà attiva sul territorio di Varese nel sostegno alle donne vittime di violenza.

Guidato da Daniela Cosco, psicologa clinica, esperta in processi di cura del trauma da anni impegnata nel lavoro di supporto e accompagnamento delle donne che affrontano situazioni di fragilità e violenza domestica, “Il Pezzettino” rappresenta, attraverso attività di ascolto, sostegno e percorsi di rinascita personale, un luogo di accoglienza e di ripartenza.

Un invito, insomma, ad avere cura: di sé, degli altri e delle relazioni, nello spirito che da sempre accompagna il brand Alloveyou con il suo conosciuto e significativo claim: “Trattare con cura, portare con gioia”.

