Giorgio Albé: “Non firmo una cambiale in bianco. La Costituzione tutela la libertà dei cittadini”

Chissà cosa avrebbe scritto e cantato Enzo Jannacci se fosse ancora tra noi, alle prese con il referendum costituzionale sulla giustizia. Forse avrebbe adattato qualche verso della sua provocatoria “Quelli che…” per raccontare sostenitori del Sì e del No, divisi su una riforma che continua ad animare il dibattito pubblico.

Martedì 3 marzo, alle ore 21, allo Spazio Libero Materia si terrà un confronto pubblico dal titolo “Verso il referendum giustizia: le ragioni del No”. Interverranno l’avvocato Andrea Bordone (Comitato cittadini per il No), Florindo Oliverio (responsabile politiche istituzionali Cgil nazionale), l’avvocato Liberto Losa (presidente Anpi di Busto Arsizio) e il dottor Stefano Colombo, giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Busto Arsizio.

Sostenitore dell’iniziativa è l’avvocato Giorgio Albé di Busto Arsizio, che interviene in questo dibattito a titolo personale. La sua posizione è netta: «Votare No significa non firmare una cambiale in bianco a chi propone questa riforma, perché la Costituzione tutela la libertà di tutti i cittadini». Da qui la scelta di promuovere una serata di approfondimento per spiegare le motivazioni che, a suo avviso, «molti sostenitori del Sì non conoscono o non considerano». (foto sopra Giorgio Albé)

PRENOTA QUI LA PARTECIAPZIONE ALLA SERATA

AVVOCATI VS PUBBLICI MINISTERI

Secondo Albé, il confronto pubblico ha assunto toni fuorvianti: «Si è spinta l’idea di una contrapposizione tra avvocati penalisti e pubblici ministeri, come se fosse una questione interna a due categorie. In realtà riguarda tutti i cittadini».

Il referendum viene presentato come una consultazione sulla separazione delle carriere. Tuttavia, osserva il legale, «con la riforma Cartabia una separazione esiste già ed è piuttosto rigida».

I numeri lo confermerebbero: la percentuale di magistrati che cambia funzione, da requirente a giudicante o viceversa, è molto bassa, generalmente compresa tra lo 0,5% e l’1% del totale. «La verità – prosegue Albé – è che questa riforma non incide sui problemi reali della giustizia. La durata dei processi, le complicazioni procedurali, le difficoltà che affrontano avvocati, cittadini e magistrati resterebbero immutate. Non cambierebbe nulla».

IL RISCHIO PER LA DEMOCRAZIA

Il nodo, secondo l’avvocato, è politico, in quanto la modifica dell’articolo 102 della Costituzione rinvierebbe a una legge ordinaria la disciplina delle distinte carriere. «Avrei rispettato una riforma che definisse chiaramente il modello di giustizia che si intende costruire. Così, invece, si apre la strada a una procura della Repubblica potenzialmente più esposta al potere politico». E avverte: «Se il potere politico agisce contro chi non la pensa allo stesso modo, il rischio per la democrazia è evidente».

Albé sottolinea inoltre la necessità di distinguere tra terzietà e imparzialità e contesta alcuni argomenti dei favorevoli al Sì: «Se su cento procedimenti penali la metà si concludono con un’assoluzione, significa che non esiste alcuna automatica saldatura tra pubblico ministero e giudice».

L’AUTONOMIA DEL CSM È UNA GARANZIA

Perplessità anche sull’ipotesi del sorteggio per la composizione degli organi di autogoverno e sulla creazione di due Consigli superiori della magistratura distinti. «Perché i magistrati non dovrebbero eleggere i propri rappresentanti, come fanno gli avvocati con il consiglio dell’ordine? – si chiede Albé -. La Costituzione è stata scritta per garantire l’autonomia della magistratura dal potere politico, non la sua subordinazione».

LE VERE PRIORITÀ NON VENGONO RISOLTE

Infine, non lo convince nemmeno il richiamo costante a figure simbolo della lotta alla mafia o ad alcuni padri costituenti ritenuti favorevoli alla separazione delle carriere: «Ognuno ha diritto di pensarla diversamente, senza essere etichettato».

Per Albé, l’argomento decisivo per gli indecisi resta la tutela della libertà: «La Costituzione, così com’è, garantisce pienamente i cittadini. Cambiare la giustizia e cambiare la Costituzione sono due cose diverse».

Il referendum rischia dunque, a suo giudizio, di trasformarsi in un passaggio politico più che in una risposta ai problemi concreti del sistema. «Le vere priorità – conclude l’avvocato – sono: investimenti, personale, organizzazione. Abbiamo giudici di pace che rinviano le udienze al 2032 per carenza di risorse. È lì che bisogna intervenire».

PRENOTA QUI LA TUA SERATA