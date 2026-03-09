Giornata ecologica nel Parco dei Mughetti: volontari al lavoro domenica 15 marzo
I comuni di Origgio, Uboldo, Cerro Maggiore e Gerenzano invitano i cittadini a partecipare a una mattinata di volontariato dedicata alla pulizia degli spazi naturali
Domenica 15 marzo i cittadini dei comuni del Parco dei Mughetti sono invitati a partecipare a una giornata ecologica dedicata alla pulizia del territorio. L’iniziativa coinvolge i comuni di Origgio, Uboldo, Cerro Maggiore e Gerenzano, che promuovono una mattinata di volontariato aperta alla comunità per prendersi cura dell’ambiente e degli spazi naturali del parco.
L’appuntamento è pensato come un momento di partecipazione civica, in cui cittadini, associazioni e volontari potranno collaborare per raccogliere rifiuti e contribuire alla tutela del territorio.
I punti di ritrovo nei quattro comuni
La mattinata di pulizia si svolgerà in contemporanea nei diversi comuni del parco, con punti di ritrovo e orari specifici.
A Origgio il ritrovo è fissato alle 9 all’esterno della biblioteca comunale di via Ai Boschi.
A Uboldo i volontari si incontreranno alle 8.30 alla Cascina Leva, in via Cerro.
A Cerro Maggiore l’appuntamento è alle 9 al centro sportivo di via Asiago.
Infine a Gerenzano il ritrovo sarà alle 9 al Parco Aironi, in via Inglesina.
Un gesto concreto per l’ambiente
L’iniziativa rientra tra le attività di sensibilizzazione ambientale promosse dal Parco dei Mughetti, con l’obiettivo di coinvolgere la popolazione nella cura degli spazi verdi e nella lotta all’abbandono dei rifiuti.
La partecipazione è aperta a tutti i cittadini che desiderano dare il proprio contributo per rendere il territorio più pulito e vivibile.
In caso di maltempo, l’evento sarà rinviato a domenica 22 marzo.
TAG ARTICOLO
La community di VareseNews
Loro ne fanno già parte
Ultimi commenti
Felice su Come si capisce una guerra, giorno dopo giorno
ClaudioCerfoglia su Come si capisce una guerra, giorno dopo giorno
anselmo piazza su Lavori in Viale Belforte, Via Marzorati e Via dei Campigli: a Varese senso unico alternato dal 24 al 30 agosto
Bustocco-71 su Cede la rampa della tangenziale, deviazioni tra Malnate e Varese
GianPix su Il varesino Marco Iemmi ha vinto il Premio Internazionale "Il Poeta dell'Anno"
Rocco Cordi su "Grazie Giorgio per quel nostro pezzo di strada percorso insieme"
Accedi o registrati per commentare questo articolo.
L'email è richiesta ma non verrà mostrata ai visitatori. Il contenuto di questo commento esprime il pensiero dell'autore e non rappresenta la linea editoriale di VareseNews.it, che rimane autonoma e indipendente. I messaggi inclusi nei commenti non sono testi giornalistici, ma post inviati dai singoli lettori che possono essere automaticamente pubblicati senza filtro preventivo. I commenti che includano uno o più link a siti esterni verranno rimossi in automatico dal sistema.