Giornata ecologica nel Parco dei Mughetti: volontari al lavoro domenica 15 marzo

Domenica 15 marzo i cittadini dei comuni del Parco dei Mughetti sono invitati a partecipare a una giornata ecologica dedicata alla pulizia del territorio. L’iniziativa coinvolge i comuni di Origgio, Uboldo, Cerro Maggiore e Gerenzano, che promuovono una mattinata di volontariato aperta alla comunità per prendersi cura dell’ambiente e degli spazi naturali del parco.

L’appuntamento è pensato come un momento di partecipazione civica, in cui cittadini, associazioni e volontari potranno collaborare per raccogliere rifiuti e contribuire alla tutela del territorio.

I punti di ritrovo nei quattro comuni

La mattinata di pulizia si svolgerà in contemporanea nei diversi comuni del parco, con punti di ritrovo e orari specifici.

A Origgio il ritrovo è fissato alle 9 all’esterno della biblioteca comunale di via Ai Boschi.

A Uboldo i volontari si incontreranno alle 8.30 alla Cascina Leva, in via Cerro.

A Cerro Maggiore l’appuntamento è alle 9 al centro sportivo di via Asiago.

Infine a Gerenzano il ritrovo sarà alle 9 al Parco Aironi, in via Inglesina.

Un gesto concreto per l’ambiente

L’iniziativa rientra tra le attività di sensibilizzazione ambientale promosse dal Parco dei Mughetti, con l’obiettivo di coinvolgere la popolazione nella cura degli spazi verdi e nella lotta all’abbandono dei rifiuti.

La partecipazione è aperta a tutti i cittadini che desiderano dare il proprio contributo per rendere il territorio più pulito e vivibile.

In caso di maltempo, l’evento sarà rinviato a domenica 22 marzo.