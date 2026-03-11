Giornata Mondiale del Rene, in ospedale a Busto Arsizio un evento aperto alla cittadinanza

In occasione della Giornata Mondiale del Rene, a Busto Arsizio è in programma un incontro pubblico dedicato alla salute renale e alla prevenzione delle malattie dei reni. L’appuntamento si terrà il 12 marzo, alle 18 nell’Aula Suor Bianca del Presidio Ospedaliero di Busto Arsizio ed è aperto alla partecipazione della cittadinanza.

L’iniziativa, dal titolo “Salute renale per tutti: vicini alle persone, attenti al pianeta”, è organizzata dalla dottoressa Maria Rosa Caruso, direttore della Struttura Complessa di Nefrologia e Dialisi.

Un incontro aperto alla cittadinanza

L’evento vede la partecipazione di diversi specialisti ed è realizzato in collaborazione con la Società Italiana di Nefrologia (SIN) e la Fondazione Italiana del Rene (FIR). L’obiettivo è offrire un momento informativo rivolto non solo ai pazienti, ma anche ai familiari, ai caregiver e a tutti coloro che vogliono approfondire i temi legati alla prevenzione e alla cura delle malattie renali.

«Sarà un’occasione importante per reperire informazioni utili sulla salute renale, sulla prevenzione delle malattie dei reni, sulle cure disponibili e, non meno importante, su come nutrirsi correttamente per proteggerli» – Maria Rosa Caruso, direttore della Struttura Complessa di Nefrologia e Dialisi – «L’ingresso è gratuito e aperto a tutti: pazienti, familiari e caregiver. Durante l’evento i partecipanti avranno l’opportunità di rivolgere agli esperti nefrologi domande e dubbi, così da ottenere risposte chiare ed esaustive».