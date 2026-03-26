Giornata mondiale dell’autismo: Asst Sette Laghi e Insubria insieme per la formazione clinica a Varese

L’autismo non si ferma con la fine dell’età evolutiva, ma è una condizione che accompagna l’intera esistenza, richiedendo risposte specifiche anche per chi è già adulto. In occasione della Giornata mondiale della consapevolezza sull’autismo, l’ASST Sette Laghi e l’Università dell’Insubria promuovono un importante momento di approfondimento clinico. Il 2 aprile, l’Aula Magna Granero-Porati di Varese ospiterà un corso di formazione rivolto ai professionisti sanitari, focalizzato proprio sulle sfide diagnostiche e terapeutiche dello spettro autistico nell’adulto.

Nuove frontiere diagnostiche per l’età adulta

Negli ultimi anni la sensibilità clinica è cambiata, portando a riconoscere il disturbo con maggiore frequenza anche in pazienti in età matura. Questo cambio di paradigma fa emergere nuove necessità: dalla gestione della variabilità dei sintomi al riconoscimento tardivo, fino alle fondamentali differenze di genere nella manifestazione della condizione. Il corso fornirà strumenti concreti a medici e psicologi per navigare questa complessità, superando l’idea dell’autismo come tematica legata esclusivamente all’infanzia.

Una presa in carico multidisciplinare

Il benessere della persona nello spettro autistico passa attraverso un approccio integrato. Durante la giornata formativa verrà dato ampio spazio alla costruzione di percorsi di cura che uniscano interventi psicofarmacologici, psicoterapeutici e riabilitativi. L’obiettivo finale resta il miglioramento della qualità della vita e del funzionamento adattivo, permettendo ai pazienti di affrontare le sfide quotidiane con un supporto adeguato e personalizzato.

Il dialogo tra sanità e università

L’iniziativa nasce dalla stretta collaborazione tra l’azienda sanitaria locale e il mondo accademico, un binomio strategico per garantire cure basate sulle più recenti evidenze scientifiche. L’evento è rivolto a un’ampia platea di figure professionali: non solo medici e psicologi, ma anche infermieri, educatori e terapisti, sottolineando come la gestione dell’autismo richieda un linguaggio comune tra tutti gli operatori del settore socio-sanitario.

Le parole degli esperti

«È fondamentale sviluppare competenze sempre più integrate per intercettare i bisogni delle persone anche in età adulta», spiega la professoressa Camilla Callegari, tra le promotrici dell’evento. «L’autismo non riguarda solo l’età evolutiva: è una condizione che accompagna l’intero arco della vita e richiede risposte adeguate e personalizzate».