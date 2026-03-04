Giornata Mondiale di Preghiera 2026, «festeggiamo insieme a Caldana»

La preghiera culto è stata preparata da un team di donne della parrocchia cattolica di Sacra Famiglia (Cocquio) e della Chiesa ecumenica evangelica Ispra/Varese, sotto la guida della pastora Magdalena Tiebel-Gerdes

La comunità ecumenico-evangelica di Ispra/Varese invita cordialmente alla Giornata Mondiale di Preghiera 2026! «Domenica 8 marzo, alle ore 17, celebreremo

una preghiera nella Chiesa di San Giovanni a Caldana (Frazione di Cocquio Trevisago)».

La preghiera culto è stata preparata da un team di donne della parrocchia cattolica di Sacra Famiglia (Cocquio) e della Chiesa ecumenica evangelica Ispra/Varese, sotto la guida della pastora Magdalena Tiebel-Gerdes.

La Giornata Mondiale di Preghiera, la prima celebrata nel 1927, è un movimento di donne cristiane di diverse confessioni. È un esempio di pace e riconciliazione.

La giornata mondiale è stata proposta quest’anno da donne della Nigeria. Con il motto „Venite! Portate i vostri carichi. “(basato su Matteo 11,28-30), le celebrazioni

pongono al centro le realtà di vita, le speranze e le sfide delle donne nigeriane, come la povertà e la violenza.

Come arrivare: Comunità Evangelica Ecumenica Ispra /Varese, Via IV Novembre 12, 21034 Caldana (VA).