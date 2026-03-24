Giorni diVersi, 1.500 presenze e 1.000 piccoli poeti per il festival della poesia di Saronno
Bilancio positivo per la quinta edizione con numeri in crescita e un coinvolgimento diffuso in tutta la città. Otto giorni di eventi tra letture, spettacoli e iniziative culturali hanno portato la poesia nelle piazze, nelle scuole e nei luoghi simbolo di Saronno
Si è chiusa con numeri in crescita e una partecipazione diffusa la quinta edizione di “Giorni diVersi”, il festival di poesia della città di Saronno, che dal 15 al 22 marzo ha animato diversi luoghi cittadini con incontri, spettacoli e iniziative culturali.
Oltre 2.500 partecipanti tra pubblico e scuole
Il dato più significativo riguarda proprio la partecipazione. Nel corso degli otto giorni di festival si sono registrate circa 1.500 presenze agli eventi pubblici, a cui si aggiungono circa 1.000 bambini delle scuole primarie coinvolti nelle attività: numeri che portano il totale a oltre 2.500 partecipanti complessivi.
Un risultato in crescita rispetto alle edizioni precedenti, che conferma l’interesse sempre più ampio per una proposta culturale capace di avvicinare alla poesia anche chi solitamente non la frequenta.
Otto giorni e 22 eventi in tutta la città
Il festival ha proposto 22 appuntamenti tra letture, performance, musica, danza, teatro e mostre, distribuiti in diversi spazi di Saronno.
Il tema scelto per questa edizione è stato quello della “metamorfosi”, intesa sia come trasformazione del mondo sia come percorso interiore. Un filo conduttore che ha attraversato le diverse iniziative, offrendo spunti di riflessione e coinvolgendo pubblici differenti.
«Il bilancio è più che positivo, sia in termini quantitativi che qualitativi – dice Graziella Buzzi, tra gli organizzatori, sottolineando anche la crescita dell’interesse verso la poesia e il consolidarsi della rete che sostiene il festival.
Il coinvolgimento delle scuole e della città
Ampio spazio è stato riservato al mondo scolastico. Gli alunni delle scuole primarie di Saronno hanno partecipato con poesie e disegni esposti in città, mentre le scuole secondarie hanno promosso concorsi e momenti di premiazione.
Tra gli appuntamenti più seguiti, la serata conclusiva al Cinema Prealpi con la premiazione del concorso del liceo Legnani e il reading musicale “L’Odissea: il più bel romanzo del mondo” di Nicola Gardini.
La città è stata coinvolta anche attraverso le vetrine dei negozi, decorate con versi poetici, grazie alla collaborazione con commercianti e Distretto urbano del commercio.
Non sono mancati momenti di spettacolo come il Poetry Slam all’Auditorium Aldo Moro, che ha visto la vittoria di Costanza Gaia, e le iniziative ospitate al Museo della Ceramica Gianetti, dove è stato allestito anche un percorso tematico dedicato alla metamorfosi, visitabile fino al 30 aprile.
Una rete che cresce
Il festival, organizzato dalla Pro Loco con il patrocinio del Comune di Saronno, ha coinvolto numerose realtà culturali, scuole, associazioni e partner del territorio. Un lavoro di squadra che ha contribuito a rafforzare il ruolo di “Giorni diVersi” nel panorama delle iniziative dedicate alla poesia.
L’appuntamento è già fissato per il 2027, mentre nel corso dell’anno proseguiranno gli incontri con “La domenica di Giorni diVersi”, per continuare a portare la poesia nei luoghi della città.
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