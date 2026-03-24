Giovani Democratici: “Orgogliosi del risultato a Saronno, premiati l’impegno e la partecipazione”
Dopo le tante iniziative messe in campo in queste settimane i Giovani Democratici saronnesi soddisfatti per il risutato generale del referendum e rgogliosi per quello di Saronno, unica grande città dove il no ha prevalso
A Saronno, unica grande città della provincia di Varese dove al referendum ha vinto il no, festeggiano i Giovani Democratici che si sono spesi con molte iniziative ed energie nella campagna referendaria contro la riforma costituzionale.
«I Giovani Democratici esprimono soddisfazione e orgoglio per il risultato registrato a Saronno in occasione della recente campagna referendaria – scrivono in una nota difusa nella serata di ieri – Nel corso delle settimane precedenti al voto siamo stati costantemente presenti sul territorio, nelle piazze e tra i cittadini, promuovendo momenti di confronto e informazione. Un impegno continuo che si è tradotto anche nel contributo all’organizzazione del voto fuori sede e nel coinvolgimento attivo di numerosi giovani come rappresentanti di lista. Abbiamo scelto di esserci, con serietà e responsabilità, mettendo al centro la partecipazione e il diritto al voto».
Un tema, quello dei fuori sede, su cui i Giovani Democratici saronnesi si sono mobilitati subito: «Quando il governo ha negato il voto ai fuori sede, ci siamo mossi concretamente per il voto fuori sede, per aiutare tanti giovani a esercitare il loro diritto – dice la segretaria Lucy Sasso – Il risultato raggiunto e l’affluenza registrata rappresentano per noi un segnale importante, che conferma quanto sia fondamentale costruire occasioni di coinvolgimento reale, soprattutto per le nuove generazioni».
Dopo l’impegno e la mobilitazione, è il momento dei ringraziamenti: «I Giovani Democratici rivolgono un ringraziamento a tutte le cittadine e i cittadini che hanno partecipato al voto, e in particolare ai tanti giovani che, con il loro impegno e la loro partecipazione, sono stati fondamentali per il risultato del No. Gli italiani hanno scelto. E non era scontato. Eppure il risultato è chiaro: un No deciso. Un No alle bugie, ai clientelismi, a chi voleva indebolire i principi della Costituzione. Un No anche a chi ha ostacolato la partecipazione, rendendo più difficile il voto per tante e tanti fuori sede. È un segnale forte, che non si esaurisce qui. Questo vento non si ferma».
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