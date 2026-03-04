“Giù le mani! Corpi liberi in terre libere”: per l’8 marzo corteo transfemminista a Varese

Varese scende in piazza per la Giornata internazionale della donna.

Domenica 8 marzo è in programma il corteo transfemminista, organizzato da FemVa, che attraverserà il centro città con il titolo “Giù le mani! Corpi liberi in terre libere“, uno slogan che intreccia la dimensione corporea e personale con quella politica e territoriale.

Il concentramento è fissato in piazza Monte Grappa, nel cuore di Varese. Alle 15.30 il corteo si metterà in cammino, accompagnati dalla musica di DJ Sofficino e le parole dei collettivi VAcheLotta e Da Varese a Gaza.

La fine del corteo sarà in piazza Biroldi, all’altezza dell’ospedale del Ponte, dove la manifestazione si concluderà, lasciando spazio alla festa: sono previsti infatti un dj set e una merenda solidale al circolo di Giubiano, nelle immediate vicinanze, in via Cadore 9.