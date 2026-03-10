Giuliano Rancilio presenta a La Tela di Rescaldina il libro “La dieta amica del clima”

Giovedì 12 marzo alle 21 all’osteria La Tela di Rescaldina Giuliano Rancilio presenta il libro “La dieta amica del clima – Una piccola rivoluzione collettiva nella lista della spesa”, scritto con Davide Gibin.

Cibo e cambiamento climatico sono indissolubilmente legati. Grazie a un’analisi delle abitudini alimentari globali e regionali, il libro offre una visione chiara di ciò che consumiamo e del suo impatto sul nostro pianeta. E propone un’alternativa. «Questo libro descrive dettagliatamente l’impatto del cibo sul clima e fornisce degli strumenti per agire in prima persona, mitigando l’impatto climalterante delle proprie scelte a tavola senza stravolgere i propri comportamenti – spiegano gli autori -. L’asse portante su cui costruire questo percorso sarà lo sviluppo di una dieta amica del clima. Siamo entrambi ricercatori e, secondo l’approccio tradizionale del metodo scientifico, la domanda di ricerca da cui si è partiti è la seguente: se è vero che per la decarbonizzazione dei settori con maggiore impatto sul clima ci vuole un’evoluzione, di tecnologie, di infrastrutture, che non avverrà dall’oggi al domani e se è altrettanto vero che le emissioni vanno ridotte da subito, allora cosa possiamo fare? In queste pagine suggeriamo una risposta».

Il libro include una serie di raccomandazioni per gli operatori del settore alimentare, inclusi i ristoratori, la distribuzione e i produttori. Ci sono proposte di azioni pratiche, di comunicazione e di policy.

Giuliano Rancilio è ricercatore al Politecnico di Milano, nel Dipartimento di Energia. Nella sua attività di ricerca lavora sui temi della transizione ecologica e della decarbonizzazione. In particolare, si occupa di energie rinnovabili, di mobilità sostenibile, di regolazione e policy dei sistemi elettrici, di iniziative di sostenibilità dal basso come le comunità energetiche. È docente al Politecnico nei corsi di laurea in Ingegneria energetica ed elettrica. Davide Gibin attualmente lavora presso l’Autorità europea per la sicurezza alimentare (Efsa). Ha conseguito una laurea magistrale al Politecnico di Milano nel 2015 con una tesi sull’impatto ambientale della produzione e consumo di cibo e ha inoltre svolto un dottorato sulla stessa tematica nel 2021 all’Università di Brescia.