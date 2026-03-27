Giuseppe Geneletti: “La poesia cura dove la ragione non arriva”

Si prega per il mondo. Si scrive per se stessi, anche per curarsi. Almeno così è per Giuseppe Geneletti autore della raccolta “Materia prima della domanda. Naufragio d’ombra ebbro di luce” (Amazon). La cura ha più bisogno di fiducia che di spiegazioni perché affonda i suoi significati nell’irrazionale.

«La poesia non è da spiegare, ma da lasciare accadere – dice Geneletti – i versi non vanno forzati dentro un’interpretazione, perché la parola poetica è anzitutto evocazione. Il poeta, semmai, la trascrive, è strumento di un ascolto».

“Materia prima della domanda. Naufragio d’ombra ebbro di luce” Geneletti come nasce questo titolo?

«Nasce da un’intuizione ricevuta anni fa dalla pittrice varesina Angela Grimoldi. Mentre lavoravamo a un progetto condiviso in Whirlpool, mi disse: “Stiamo ancora un po’ prima della domanda”. Un’immagine decisiva: prima che la domanda si formi, e dunque prima che orienti già la risposta, esiste uno spazio generativo, mentale e immaginifico. È lì che colloco la mia ricerca. La “materia” del titolo è dunque la sostanza grezza, quasi un Big Bang interiore, che precede la formulazione di senso».

Spesso chi scrive, oltre ad autovampirizzarsi per alimentare il contenuto, ha un metodo, un rituale. Qual è il metodo Geneletti?

«È molto concreto e l’ho imparato grazie a un mio compagno di liceo. La sera, a letto, con un blocchetto e una penna, lascio scorrere dentro di me l’intera giornata, cercando ciò che ha lasciato un riflesso emotivo. Annoto parole, immagini, associazioni, poi mi addormento. Al mattino riprendo quegli scarabocchi e, se durante la notte qualcosa si è sedimentato, nasce una composizione. L’altro luogo della poesia è il movimento, la corsa, lo sport, l’aria aperta, la piscina, quando la mente si libera. In questo ascolto entra anche il corpo, affinato nel tempo».

Cosa significa per lei ascoltare il corpo?

«Le racconto un fatto che mi è capitato poco tempo fa. Mi sono ferito due volte consecutivamente allo stesso ginocchio, esattamente nello stesso punto. La seconda volta la ferita ha faticato non poco a rimarginarsi. Oggi in quel punto c’è una pelle diversa, una tensione che riconosco e che si fa sentire. Quando affermo “conosci te stesso” intendo la capacità di sentire queste tensioni, riconoscerle e pertanto esserne consapevole. La poesia è uno straordinario mezzo per conoscersi, è una forma di esplorazione e conoscenza che libera energia nuova».

Lei nella vita fa il manager. Ha lavorato e lavora per grandi multinazionali ed è abituato a fare analisi di mercato, disegnare strategie, prospettare scenari geopolitici. Come concilia razionalità e creatività e cosa le restituisce in concreto la poesia?

«Sono un manager di formazione analitica e non nego la mia struttura razionale. mi sono diplomato al liceo scientifico e laureato alla Bocconi. Nella poesia c’è una ricerca di verità perché è un ritorno a un nucleo originario, intuitivo, vitale. Anche per questo ho rifiutato di scegliere una sola postura stilistica. Nella raccolta convivono testi più lirici e altri più sperimentali, persino costruiti dentro forme estranee alla poesia. E quando ho provato a “ripulire” e ordinare tutto, il risultato peggiorava la situazione. Meglio allora lasciare viva la materia grezza e pulsante. C’è un’immagine di quella materia viva che conservo dentro di me e sono io bambino che giro in bicicletta per Milano cantando a squarciagola Orzowei, il mio eroe».

L’essere umano sprigiona creatività quando si emoziona. Scrive poesie e romanzi, immagina mondi nuovi perché si pone domande, cosa che i computer non fanno. L’intelligenza artificiale è capace di tutto questo?

«Io sperimento molto con l’IA. Se penso al presente però sento l’urgenza di salvare uno spazio della parola non assimilabile all’intelligenza artificiale. La poesia assolve a questo compito in modo straordinario».

Perché?

«Perché conserva una vitalità propria, fatta di imperfezioni, attriti, opacità».

Ciò che è imperfetto può essere migliorato. Alcuni teologi sostengono che anche Dio è imperfetto ed è ciò che lo rende infinito...

«L’imperfezione porta con sè la speranza. Migliorando la forma di una parola puoi darle un significato diverso, è sufficiente agire sullo stile, la spaziatura o la dimensione. Nella raccolta che ho pubblicato c’è il testo “Padre fragile” che resta in maiuscolo perché così è nato, come un’istruzione stampata. Persino il carattere scelto, il Bodoni, rimanda a Parma e alla mia esperienza in un luogo di molte scritture. Nulla è neutro. Anche la forma, qui, è sostanza».