Giustizia, i volontari dell’ANC in soccorso agli Ufficiali Giudiziari di Varese
Firmato il protocollo tra Tribunale e Associazione Nazionale Carabinieri: tre volontari già operativi all'UNEP. L'onorevole Pellicini: «Un supporto prezioso in attesa dei nuovi assunti»
Dopo il supporto fornito agli uffici della Procura, l’Associazione Nazionale Carabinieri (ANC) scende in campo per puntellare un altro settore critico della macchina giudiziaria varesina: l’UNEP, l’ufficio degli ufficiali giudiziari di via Milano.
Grazie a un protocollo d’intesa siglato lo scorso 23 marzo tra il Presidente del Tribunale, la dottoressa Cesareina Panasiti, e l’ANC, l’associazione si è impegnata a mettere a disposizione i propri volontari per attività di supporto amministrativo. Ad oggi, sono già tre le unità operative all’interno dell’ufficio, garantendo ossigeno a un settore da tempo in sofferenza per la carenza di organico.
Il ringraziamento di Pellicini
A sottolineare il valore dell’iniziativa è l’onorevole Andrea Pellicini, deputato e componente della Commissione Giustizia della Camera, che ha seguito da vicino la vicenda.
«Da avvocato del Foro di Varese e da parlamentare non posso che ringraziare l’ANC e il suo presidente, il professor Roberto Leonardi, per l’incredibile servizio che stanno offrendo all’amministrazione della giustizia – ha dichiarato Pellicini –. Quando sono stato messo a conoscenza delle difficoltà dell’UNEP, mi è bastato chiedere aiuto all’amico Leonardi per avere una risposta immediata. Del resto, parliamo dell’Arma dei Carabinieri, una garanzia di efficienza e spirito di servizio».
Un “ponte” verso le nuove assunzioni
L’intervento dei volontari non punta a sostituire le figure professionali previste dalla pianta organica, ma funge da fondamentale “cuscinetto” operativo. «In attesa che il personale vincitore di concorso venga effettivamente immesso in ruolo – ha concluso il deputato – questo ausilio è davvero prezioso per evitare paralisi burocratiche e garantire la continuità dei servizi ai cittadini e ai professionisti».
L’iniziativa conferma il ruolo centrale del volontariato d’arma a Varese, capace di intervenire con rapidità laddove le maglie della pubblica amministrazione faticano a rispondere tempestivamente alle esigenze del territorio.
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