Gli Europei di canottaggio sbarcano al cinema: accordo tra Comitato e MIV
Il Multisala Impero di Varese diventa l'hub ufficiale dell'evento: prevendite aperte dal 20 marzo e un'imbarcazione nell'atrio per tutto luglio
Il grande canottaggio internazionale e il cuore cinematografico della città si fondono in un’unica esperienza. Il Comitato Organizzatore dei Campionati Europei di Canottaggio, previsti alla Schiranna dal 31 luglio al 2 agosto 2026, ha siglato una partnership strategica con il MIV (Multisala Impero Varese) per trasformare il cinema in un vero e proprio centro di promozione territoriale.
L’accordo non riguarda solo la logistica, ma mira a portare l’atmosfera delle regate direttamente nel centro cittadino ben prima dell’inizio delle gare.
Il cinema come hub dell’evento
La collaborazione prevede diverse iniziative che integrano lo sport nel tessuto urbano:
Ticketing unico: La piattaforma del MIV sarà il circuito ufficiale ed esclusivo per l’acquisto dei biglietti online, oltre a fungere da punto vendita fisico durante gli orari di apertura.
Contenuti esclusivi: Prima di ogni proiezione cinematografica, verranno mostrati video dedicati agli Europei per raccontare le bellezze del Lago di Varese.
Installazioni scenografiche: Per tutto il mese di luglio, nell’atrio del MIV sarà esposta una vera imbarcazione da canottaggio.
Sede formativa: Gli spazi di via Bernascone ospiteranno i corsi di formazione per i volontari, mentre i dipendenti del cinema indosseranno le t-shirt ufficiali della manifestazione.
“Fare sistema” tra sport e cultura
Soddisfatto Pierpaolo Frattini, Direttore Generale del Comitato Organizzatore, che sottolinea come questa sinergia superi il concetto di semplice fornitura tecnologica. L’obiettivo è creare un punto di intersezione dove l’eccellenza sportiva incontra un pubblico trasversale, nobilitando il lgame tra i grandi eventi e la città.
Prevendite al via
Il conto alla rovescia è iniziato ufficialmente: da venerdì 20 marzo sono aperte le prevendite per assistere alle regate. Gli appassionati possono assicurarsi un posto in prima fila collegandosi al portale dedicato sulla piattaforma del MIV.
TAG ARTICOLO
La community di VareseNews
Loro ne fanno già parte
Ultimi commenti
Emapalu su Riccardo Dalola in volata conquista la 57ª Varese-Angera
Gianlu su Riccardo Dalola in volata conquista la 57ª Varese-Angera
OttoMarco su Riccardo Dalola in volata conquista la 57ª Varese-Angera
Tonino su Riccardo Dalola in volata conquista la 57ª Varese-Angera
Felice su Fuga dai carabinieri e schianto in rotonda a Varese: patente sospesa per un anno
PaoloFilterfree su C’era anche un varesino al summit segreto del miliardario Peter Thiel. Davide Quadri: "Troppo isterismo, solo pensiero alto"
Accedi o registrati per commentare questo articolo.
L'email è richiesta ma non verrà mostrata ai visitatori. Il contenuto di questo commento esprime il pensiero dell'autore e non rappresenta la linea editoriale di VareseNews.it, che rimane autonoma e indipendente. I messaggi inclusi nei commenti non sono testi giornalistici, ma post inviati dai singoli lettori che possono essere automaticamente pubblicati senza filtro preventivo. I commenti che includano uno o più link a siti esterni verranno rimossi in automatico dal sistema.