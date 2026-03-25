Gli Europei di canottaggio sbarcano al cinema: accordo tra Comitato e MIV

Il grande canottaggio internazionale e il cuore cinematografico della città si fondono in un’unica esperienza. Il Comitato Organizzatore dei Campionati Europei di Canottaggio, previsti alla Schiranna dal 31 luglio al 2 agosto 2026, ha siglato una partnership strategica con il MIV (Multisala Impero Varese) per trasformare il cinema in un vero e proprio centro di promozione territoriale.

L’accordo non riguarda solo la logistica, ma mira a portare l’atmosfera delle regate direttamente nel centro cittadino ben prima dell’inizio delle gare.

Il cinema come hub dell’evento

La collaborazione prevede diverse iniziative che integrano lo sport nel tessuto urbano:

Ticketing unico: La piattaforma del MIV sarà il circuito ufficiale ed esclusivo per l’acquisto dei biglietti online, oltre a fungere da punto vendita fisico durante gli orari di apertura.

Contenuti esclusivi: Prima di ogni proiezione cinematografica, verranno mostrati video dedicati agli Europei per raccontare le bellezze del Lago di Varese.

Installazioni scenografiche: Per tutto il mese di luglio, nell’atrio del MIV sarà esposta una vera imbarcazione da canottaggio.

Sede formativa: Gli spazi di via Bernascone ospiteranno i corsi di formazione per i volontari, mentre i dipendenti del cinema indosseranno le t-shirt ufficiali della manifestazione.

“Fare sistema” tra sport e cultura

Soddisfatto Pierpaolo Frattini, Direttore Generale del Comitato Organizzatore, che sottolinea come questa sinergia superi il concetto di semplice fornitura tecnologica. L’obiettivo è creare un punto di intersezione dove l’eccellenza sportiva incontra un pubblico trasversale, nobilitando il lgame tra i grandi eventi e la città.

Prevendite al via

Il conto alla rovescia è iniziato ufficialmente: da venerdì 20 marzo sono aperte le prevendite per assistere alle regate. Gli appassionati possono assicurarsi un posto in prima fila collegandosi al portale dedicato sulla piattaforma del MIV.