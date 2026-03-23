Gli specialisti del motocross d’epoca si sfidano per due giorni sulla pista della Malpensa
Sabato 28 e domenica 29 al "Ciglione" andrà in scena il primo grande appuntamento stagionale con la disputa del campionato italiano di specialità
Due giorni con il motocross praticato e guardato con un occhio speciale. Tra sabato 28 e domenica 29 marzo la pista del Ciglione della Malpensa – il più importante impianto di questo tipo nel Varesotto e uno dei principali in Italia – ospita il Campionato Italiano Motocross Epoca 2026. Un appuntamento dedicato alla passione per le ruote tassellate, alla storia di questa disciplina e all’adrenalina pura.
Il programma prende il via fin dal venerdì con l’apertura paddock nel pomeriggio e una cena nella club house per chi lo desidera, ma è sabato il giorno in cui si inizierà a fare sul serio. Al mattino sono previste le operazioni preliminari mentre per tutto il pomeriggio (dalle 14) i concorrenti si misureranno nelle prove libere e in quelle cronometrate.
Domenica 29 le ultime sessioni di prove tra le 8 e le 10 seguite dalle prime gare in programma, tra le 10 e le 13. Dopo lo stop per la pausa pranzo di nuovo in sella (o a bordo pista per fare il tifo) con il gran finale: gare fino alle 18 seguite dalla premiazioni.
L’ingresso al Motocross Malpensa prevede il biglietto a 10 euro con ridotto a 5 euro per la fascia tra i 14 e i 18 anni. Gratuito invece per gli under 14. Il pass auto costa invece 5 euro. Il campionato italiano d’epoca è il primo grande appuntamento della stagione sulla pista del Motocross Malpensa dove sono previsti oltre dieci weekend di gare tra marzo e ottobre.
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