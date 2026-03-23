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Gli specialisti del motocross d’epoca si sfidano per due giorni sulla pista della Malpensa

Sabato 28 e domenica 29 al "Ciglione" andrà in scena il primo grande appuntamento stagionale con la disputa del campionato italiano di specialità

motocross epoca ciglione settembre 2010

Due giorni con il motocross praticato e guardato con un occhio speciale. Tra sabato 28 e domenica 29 marzo la pista del Ciglione della Malpensa – il più importante impianto di questo tipo nel Varesotto e uno dei principali in Italia – ospita il Campionato Italiano Motocross Epoca 2026. Un appuntamento dedicato alla passione per le ruote tassellate, alla storia di questa disciplina e all’adrenalina pura.

Il programma prende il via fin dal venerdì con l’apertura paddock nel pomeriggio e una cena nella club house per chi lo desidera, ma è sabato il giorno in cui si inizierà a fare sul serio. Al mattino sono previste le operazioni preliminari mentre per tutto il pomeriggio (dalle 14) i concorrenti si misureranno nelle prove libere e in quelle cronometrate.

Domenica 29 le ultime sessioni di prove tra le 8 e le 10 seguite dalle prime gare in programma, tra le 10 e le 13. Dopo lo stop per la pausa pranzo di nuovo in sella (o a bordo pista per fare il tifo) con il gran finale: gare fino alle 18 seguite dalla premiazioni.

L’ingresso al Motocross Malpensa prevede il biglietto a 10 euro con ridotto a 5 euro per la fascia tra i 14 e i 18 anni. Gratuito invece per gli under 14. Il pass auto costa invece 5 euro. Il campionato italiano d’epoca è il primo grande appuntamento della stagione sulla pista del Motocross Malpensa dove sono previsti oltre dieci weekend di gare tra marzo e ottobre.

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Pubblicato il 23 Marzo 2026
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