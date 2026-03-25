Gli studenti del “De Filippi” di Varese volano alla finale del Cooking Quiz 2026
Successo per alcune classi dell’Istituto alberghiero varesino che hanno superato le selezioni del progetto didattico basato sulla formazione e la gamification
I fornelli dell’Istituto “De Filippi” di Varese si sono trasformati in un’arena di sfida e competizione per il Cooking Quiz 2026. Gli studenti e le studentesse dell’alberghiero varesino sono stati i protagonisti di una giornata dedicata alla formazione d’eccellenza e alla gamification, conquistando l’accesso alla finalissima nazionale che si terrà a maggio a Parma. L’iniziativa, che festeggia quest’anno il suo decimo anniversario, mette in rete i migliori istituti alberghieri d’Europa per integrare le competenze tecniche con percorsi didattici innovativi.
Una lezione stellata con ALMA
Il momento centrale della giornata è stato segnato dalla masterclass di Bruno Ruffini, chef di ALMA – La Scuola Internazionale di Cucina Italiana. Lo chef ha guidato i ragazzi in un approfondimento sulle tecniche di cottura, portando l’esperienza dell’alta ristorazione direttamente tra i banchi di scuola. La lezione non è stata solo teorica, ma ha coinvolto attivamente le classi in un confronto diretto sulle sfide del mestiere.
«Ciò che mi ha colpito maggiormente è stata l’attenzione – le parole di Bruno Ruffini, Chef di ALMA – ma soprattutto la preparazione e la rapidità nelle risposte da parte degli studenti. Si sono dimostrati davvero molto bravi».
Tre classi del De Filippi volano a Parma
Al termine delle prove e dei quiz, il verdetto ha premiato tre classi dell’indirizzo Enogastronomia: la 4^B, la 3^A e la 4^A. Saranno loro a rappresentare Varese nella finalissima in programma il 6 maggio 2026 all’Auditorium Paganini di Parma. La scelta della città emiliana, riconosciuta dall’UNESCO per la sua gastronomia, permetterà agli studenti di toccare con mano le grandi filiere del Made in Italy, dal Parmigiano Reggiano al Prosciutto di Parma, fino alle conserve e alla pasta.
«Siamo molto soddisfatti – il commento di Laura Broggi, preside del De Filippi – è stata un’esperienza interessante e formativa per i ragazzi. Il momento del quiz e della gara è stato entusiasmante per tutti. Ci auguriamo che sia l’inizio di una collaborazione duratura, perché riteniamo che l’apporto di professionisti esterni rappresenti un valore aggiunto. Il confronto con il mondo del lavoro è fondamentale per la crescita dei professionisti di domani».
Dieci anni di Cooking Quiz
Il progetto, coordinato da Peaktime e Plan Edizioni, coinvolge ogni anno oltre 35.000 studenti in tutta Italia e all’estero. L’edizione 2026 conferma il successo di un format che unisce il gioco all’apprendimento professionale, con il supporto di realtà come la Federazione Italiana Cuochi e Coldiretti. Per i vincitori della finale nazionale sono in palio un’ulteriore giornata di formazione presso la sede di ALMA e un viaggio premio di classe in Grecia.
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