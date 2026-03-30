“Gli universitari una risorsa per il centro di Varese”: la vicesindaca Perusin apprezza l’accordo Insubria-Camera di Commercio
Ivana Perusin ricorda gli sforzi dell'amministrazione per portare servizi e infrastrutture ai giovani, con particolare riguardo agli studenti universitari
La firma dell’accordo tra l’Università dell’Insubria e la Camera di Commercio, per l’utilizzo degli spazi di piazza Monte Grappa, trova il pieno sostegno dell’amministrazione comunale di Varese.
La vicesindaca Ivana Perusin ha accolto con favore la notizia, inquadrandola in una strategia più ampia che il Comune sta già portando avanti per rendere Varese una città sempre più a misura di studente.
«La presenza degli studenti universitari nel centro cittadino è un’opportunità positiva — ha dichiarato Perusin —, che rafforza le diverse iniziative che la città sta portando avanti». Un percorso che il Comune ha già avviato su più fronti: dagli spazi dell’Informagiovani alle aule studio in fase di realizzazione nel nuovo polo culturale dell’ex caserma Garibaldi, fino al nuovo studentato di Biumo, che offrirà appartamenti, spazi di incontro, aule studio e aree per il co-working.
Un insieme di interventi che punta a fare degli studenti universitari non semplici frequentatori occasionali, ma parte integrante della vita quotidiana del centro, con ricadute positive sulla vivacità culturale e commerciale del tessuto urbano. «Un complesso di interventi volti a supportare ancora di più tutte le attività del centro cittadino», ha concluso la vicesindaca.
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