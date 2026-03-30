Gnocchi, piadine e tiramisù: a Tradate l’Europa si incontra in cucina
L'Istituto Don Milani ospita delegazioni da Turchia e Slovenia nell'ambito del progetto "Eco-STEAM Pioneers". Un laboratorio culinario al Casnati di Como suggella lo scambio culturale tra studenti e docenti
Dalle aule scolastiche ai fornelli, per imparare che la collaborazione internazionale passa anche dalla condivisione di una ricetta. L’Istituto Superiore Don Milani di Tradate ha consolidato in questi giorni la propria rete di relazioni europee ospitando studenti e professori provenienti da Turchia e Slovenia.
La visita rientra nel progetto europeo “Eco-STEAM Pioneers”, un programma pensato per offrire a ragazzi e docenti esperienze pratiche che vadano oltre la teoria, stimolando competenze trasversali attraverso il confronto diretto tra culture diverse.
Team building tra i fornelli
Dopo le sessioni di formazione teorica in aula, il gruppo internazionale si è spostato per un momento di team building decisamente operativo. Grazie a una sinergia tra istituti del territorio, la delegazione è stata ospite dell’Istituto Casnati di Como, dove è stato allestito un laboratorio di cucina professionale.
Sotto la guida della professoressa Elisabetta Frigerio e della sua équipe tecnica, gli ospiti stranieri e i colleghi varesini si sono messi alla prova con i capisaldi della tradizione gastronomica italiana: piadine, gnocchi e l’immancabile tiramisù.
Scambio e convivialità
«È stata l’occasione di cimentarsi nella preparazione di piatti tipici in un clima dinamico e partecipato», spiega la professoressa Alessandra Castelli, referente per i progetti internazionali del Don Milani. «Docenti e studenti sloveni e turchi hanno lavorato fianco a fianco ai nostri ragazzi, abbattendo le barriere linguistiche grazie alla manualità del laboratorio».
La mattinata si è conclusa con il momento più atteso: un pranzo conviviale durante il quale i partecipanti hanno condiviso i piatti preparati insieme, trasformando un’attività didattica in un’importante occasione di integrazione culturale e crescita personale.
TAG ARTICOLO
La community di VareseNews
Loro ne fanno già parte
Ultimi commenti
Paola Rachele ganna su Strade, decoro e grandi opere: i varesini promuovono la giunta Galimberti
GrandeFratello su Strade, decoro e grandi opere: i varesini promuovono la giunta Galimberti
lenny54 su Un centrodestra in cerca del regista. Resta ignoto il film da girare
Vezio su Ex Aermacchi Varese: lavori, vincoli, futuro. Ecco lo stato reale del cantiere e i prossimi passi
Guido30 su Lo sfogo di una madre di Gavirate: "È vietato giocare nei boschi?"
Antonio Siniscalchi su Il vento abbatte un enorme albero su via Caracciolo a Varese: strada chiusa
Accedi o registrati per commentare questo articolo.
L'email è richiesta ma non verrà mostrata ai visitatori. Il contenuto di questo commento esprime il pensiero dell'autore e non rappresenta la linea editoriale di VareseNews.it, che rimane autonoma e indipendente. I messaggi inclusi nei commenti non sono testi giornalistici, ma post inviati dai singoli lettori che possono essere automaticamente pubblicati senza filtro preventivo. I commenti che includano uno o più link a siti esterni verranno rimossi in automatico dal sistema.