Gnocchi, piadine e tiramisù: a Tradate l’Europa si incontra in cucina

Dalle aule scolastiche ai fornelli, per imparare che la collaborazione internazionale passa anche dalla condivisione di una ricetta. L’Istituto Superiore Don Milani di Tradate ha consolidato in questi giorni la propria rete di relazioni europee ospitando studenti e professori provenienti da Turchia e Slovenia.

La visita rientra nel progetto europeo “Eco-STEAM Pioneers”, un programma pensato per offrire a ragazzi e docenti esperienze pratiche che vadano oltre la teoria, stimolando competenze trasversali attraverso il confronto diretto tra culture diverse.

Team building tra i fornelli

Dopo le sessioni di formazione teorica in aula, il gruppo internazionale si è spostato per un momento di team building decisamente operativo. Grazie a una sinergia tra istituti del territorio, la delegazione è stata ospite dell’Istituto Casnati di Como, dove è stato allestito un laboratorio di cucina professionale.

Sotto la guida della professoressa Elisabetta Frigerio e della sua équipe tecnica, gli ospiti stranieri e i colleghi varesini si sono messi alla prova con i capisaldi della tradizione gastronomica italiana: piadine, gnocchi e l’immancabile tiramisù.

Scambio e convivialità

«È stata l’occasione di cimentarsi nella preparazione di piatti tipici in un clima dinamico e partecipato», spiega la professoressa Alessandra Castelli, referente per i progetti internazionali del Don Milani. «Docenti e studenti sloveni e turchi hanno lavorato fianco a fianco ai nostri ragazzi, abbattendo le barriere linguistiche grazie alla manualità del laboratorio».

La mattinata si è conclusa con il momento più atteso: un pranzo conviviale durante il quale i partecipanti hanno condiviso i piatti preparati insieme, trasformando un’attività didattica in un’importante occasione di integrazione culturale e crescita personale.