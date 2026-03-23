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Goat sogna in grande è l’animazione spettacolare proposta da CinemaKids a Varese

Domenica 29 marzo alle ore 15 al cinema Nuovo il nuovissimo film in CGI che racconta un’avventura sportiva con colori sgargianti e ed effetti speciali

Generico 23 Mar 2026
Bambini

29 Marzo 2026

Uscito a febbraio di quest’anno, Goat sogna in grande è il nuovissimo film in calendario domenica 29 marzo alle ore 15 per CinemaKids, la rassegna di cinema per bambini e famiglie promossa da Filmstudio 90 e ospitata dal Cinema teatro Nuovo di Varese.
Un nuovo film d’animazione che sfrutta le tecniche CGI per assumere l’aspetto di un fumetto ambientato tra sport e vita da strada, spettacolare e coloratissimo, come i graffiti underground.

Siamo in un mondo popolato da animali dove lo sport più popolare è il ruggiball, una declinazione selvatica della pallacanestro. Protagonista della storia è la pecora Will che con la mamma sogna di diventare un giocatore della sua squadra preferita. Crescendo le cose diventano difficili e Will prende un’altra strada fino a quando la sua grande occasione si presenta, come una sfida irrinunciabile, al campetto sotto casa.
Inizia così un’avventura di crescita personale oltre che sportiva, ricca di effetti speciali e colpi di scena.

La proizione inizierà alle ore 15.
Biglietto unico a 5 euro.
Per maggiori informazioni www.filmstudio90.it oppure 0332 830063.

Durante tutta le proiezioni di CinemaKids è possibile organizzare feste di compleanno al cinema: invitando almeno 10 amici si paga per loro 4 euro e chi organizza entra gratis.
Prenotazione obbligatoria scrivendo a: filmstudio90@filmstudio90.it.

Maggiori Informazioni

23 Marzo 2026
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Via Confalonieri, 5 - Castronno

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