Goat sogna in grande è l’animazione spettacolare proposta da CinemaKids a Varese

Uscito a febbraio di quest’anno, Goat sogna in grande è il nuovissimo film in calendario domenica 29 marzo alle ore 15 per CinemaKids, la rassegna di cinema per bambini e famiglie promossa da Filmstudio 90 e ospitata dal Cinema teatro Nuovo di Varese.

Un nuovo film d’animazione che sfrutta le tecniche CGI per assumere l’aspetto di un fumetto ambientato tra sport e vita da strada, spettacolare e coloratissimo, come i graffiti underground.

Siamo in un mondo popolato da animali dove lo sport più popolare è il ruggiball, una declinazione selvatica della pallacanestro. Protagonista della storia è la pecora Will che con la mamma sogna di diventare un giocatore della sua squadra preferita. Crescendo le cose diventano difficili e Will prende un’altra strada fino a quando la sua grande occasione si presenta, come una sfida irrinunciabile, al campetto sotto casa.

Inizia così un’avventura di crescita personale oltre che sportiva, ricca di effetti speciali e colpi di scena.

La proizione inizierà alle ore 15.

Biglietto unico a 5 euro.

Per maggiori informazioni www.filmstudio90.it oppure 0332 830063.

Durante tutta le proiezioni di CinemaKids è possibile organizzare feste di compleanno al cinema: invitando almeno 10 amici si paga per loro 4 euro e chi organizza entra gratis.

Prenotazione obbligatoria scrivendo a: filmstudio90@filmstudio90.it.