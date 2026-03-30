Gorla Minore ricorda i suoi eroi: commemorazione per la Giornata dei Caduti e Dispersi

Il Comune di Gorla Minore si prepara a onorare la memoria di chi ha sacrificato la vita per la patria. Domenica 12 aprile 2026, la comunità locale si riunirà per la Giornata commemorativa dei Caduti e Dispersi in Guerra, un appuntamento solenne che coinvolgerà autorità, associazioni e cittadini in un percorso di riflessione e omaggio collettivo.

Il programma della mattinata a Prospiano

Le celebrazioni prenderanno il via alle ore 10.45 con il ritrovo dei partecipanti sul sagrato della Chiesa dei Santi Nazzaro e Celso, nella frazione di Prospiano. Sarà un momento di aggregazione istituzionale e associativa, segnato dalla presenza dei labari e delle bandiere che rappresentano la storia e l’identità del territorio.

Alle ore 11.15 verrà celebrata la Santa Messa, durante la quale è prevista la lettura della Preghiera del Caduto. Al termine della funzione religiosa, il sindaco di Gorla Minore, Fabiana Ermoni, prenderà la parola per un intervento ufficiale dedicato al significato della memoria storica.

Il corteo e la deposizione della corona

Dopo la cerimonia religiosa, un corteo cittadino si muoverà verso il Monumento dei Caduti. La sfilata sarà accompagnata dalle note della Banda musicale di Gorla Minore, che scandirà il ritmo della marcia solenne lungo le vie del paese.

Giunti al monumento, si terrà il momento più toccante della giornata: la deposizione della corona d’alloro, seguita dalle allocuzioni ufficiali per rendere onore ai concittadini che non hanno fatto ritorno dai conflitti bellici.

Un momento di incontro conclusivo

A conclusione della parte ufficiale e dei momenti di raccoglimento, l’Amministrazione comunale ha previsto un momento di convivialità. Tutti i partecipanti sono invitati presso il Circolo C. Battisti di Gorla Minore per un incontro comunitario, un modo per rafforzare i legami sociali nel nome del ricordo condiviso.