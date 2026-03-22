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Granata in ghisa trovata vicino alla stazione Nord: paura a Varese, ma era un simulacro

Momenti di tensione nel pomeriggio di domenica. Intervento massiccio delle forze dell’ordine e degli artificieri, ma l’ordigno si è rivelato non pericoloso. Denuncia per procurato allarme contro ignoti

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Attimi di apprensione nel tardo pomeriggio di domenica 22 marzo, intorno alle 16:00, in via Casula, nella zona della stazione Nord di Varese. Alcuni passanti hanno notato un oggetto sospetto, simile a una granata, sul fondo di uno scivolo in cemento, e hanno immediatamente allertato il numero unico di emergenza 112.

Sul posto sono intervenute rapidamente sei volanti delle forze dell’ordine, che hanno cinturato l’area per garantire la sicurezza dei cittadini. È stato quindi richiesto l’intervento degli artificieri, giunti poco dopo per effettuare le verifiche del caso.

Dalle prime analisi, l’oggetto è risultato essere una granata in ghisa del tipo “ananas”, dotata di linguetta ma priva di innesco esplodente. Gli artificieri, attraverso un’attenta ispezione, hanno stabilito che il dispositivo non sarebbe potuto esplodere, trattandosi di fatto di un simulacro.

granata ananas mk2
Una foto della granata a cui era ispirato il dispositivo trovato nella stazione di Varese

Una volta escluso ogni pericolo, la situazione è tornata alla normalità e l’area è stata riaperta al pubblico. Resta però l’episodio, che ha generato preoccupazione tra i presenti e mobilitato un ingente dispiegamento di forze. Per questo motivo è stata sporta denuncia per procurato allarme contro ignoti. Le autorità stanno ora cercando di chiarire come l’oggetto sia finito in quel punto e chi possa averlo abbandonato.

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Pubblicato il 22 Marzo 2026
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