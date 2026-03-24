Grande affluenza alle giornate del Fai di Sesto: “A maggio nuovi scavi archeologici”

Sesto Calende ha risposto con un entusiasmo che ha superato le previsioni della vigilia per le Giornate FAI di Primavera. La manifestazione, coordinata dal Gruppo FAI Valcuvia Luino e Verbano Orientale della Delegazione di Varese, ha visto un’ottima partecipazione di pubblico durante il fine settimana del 21 e 22 marzo.

I flussi di visitatori si sono concentrati su tre siti simbolo della città: il Museo Archeologico, l’Oratorio di San Vincenzo e l’Abbazia di San Donato.

I dati definitivi dell’affluenza raccontano un interesse da parte di sestesi e turisti (locali e non) per le radici del territorio. Il Museo Archeologico, aperto nella giornata di sabato, ha accolto 98 persone , mentre l’Abbazia di San Donato ha registrato il picco massimo con 630 ingressi. Molto frequentato anche l’Oratorio di San Vincenzo, che ha totalizzato 461 presenze nell’arco del weekend.

L’iniziativa ha beneficiato della collaborazione tra diverse realtà locali, tra cui il Rotary Sesto Calende-Angera “Lago Maggiore” e la Pro Sesto Calende. Un contributo essenziale è arrivato dagli studenti del Liceo turistico dell’Istituto “Carlo Alberto Dalla Chiesa”, i quali hanno operato come guide esperte per chi ha visitato le sale del museo. Proprio l’impegno dei giovani “ciceroni” è stato uno degli aspetti più apprezzati dal pubblico presente.

A MAGGIO NUOVI SCAVI NELL’AREA DELLA SAN VICENZO

Oltre alle visite guidate, il programma ha incluso un momento di approfondimento scientifico. Sabato, presso l’Oratorio di San Vincenzo, si è tenuta la conferenza intitolata Il patrimonio nascosto di Sesto Calende. L’incontro ha visto gli interventi del professor Intagliata dell’Università degli Studi di Milano e dello storico del FAI Marco Tamburini. Durante l’evento è stata annunciata la ripresa delle attività di ricerca sul campo: a maggio inizierà infatti una nuova campagna di scavo nell’area di San Vincenzo.