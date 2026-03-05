È morto il giovane di origini turche investito da un’auto a Somma Lombardo

Non ce l’ha fatta il ragazzo investito da un’auto poco dopo le 13 di oggi, giovedì 5 marzo, in via Maddalena a Somma Lombardo ( foto di repertorio). Si tratta di un diciannovenne di origini turche con permesso di soggiorno che secondo le prime informazioni stava viaggiando sul ciglio della strada. I sanitari lo hanno trasportato in condizioni gravissime all’ospedale di Gallarate con le manovre di rianimazione in corso.

Sul posto sono intervenute l’automedica e due ambulanze del servizio di emergenza urgenza del 118, insieme ai carabinieri di Gallarate, per gestire i soccorsi e ricostruire la dinamica dell’accaduto.

L’uomo in arresto cardiocircolatorio

L’incidente è avvenuto all’altezza del civico 32 di via Maddalena. Quando i soccorritori sono arrivati sul posto, il paziente presentava traumi multipli ed era in arresto cardiocircolatorio.

Illeso il conducente dell’auto

Alla guida dell’auto coinvolta nell’incidente c’era un giovane di 21 anni. Il ragazzo non avrebbe riportato traumi evidenti ed è stato accompagnato all’ospedale di Gallarate in codice verde per gli accertamenti del caso.

Accertamenti sulla dinamica

I carabinieri sono intervenuti sul luogo dell’investimento e stanno svolgendo i rilievi per chiarire con precisione come sia avvenuto l’impatto. L’area è stata temporaneamente gestita per consentire le operazioni di soccorso e le verifiche delle forze dell’ordine.