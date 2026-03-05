Grave incidente sul lavoro nel Locarnese, 49enne urtato da un treno merci in transito

Grave infortunio sul lavoro nella notte a Contone, nel Locarnese. Un operaio di 49 anni, cittadino italiano residente in Valle Leventina, è rimasto ferito dopo essere stato urtato da un treno merci in transito mentre era impegnato in alcuni interventi all’interno di un cantiere ferroviario.

L’incidente nel cantiere ferroviario

Il sinistro è avvenuto poco prima delle 00.30 di giovedì 5 marzo. Secondo una prima ricostruzione dei fatti, l’uomo stava utilizzando una smerigliatrice quando, nonostante fosse scattato l’avviso di allarme per l’arrivo di un convoglio, si è ritrovato al di fuori della zona di sicurezza. Il treno merci lo ha quindi colpito, sbalzandolo per diversi metri.

I soccorsi e le condizioni dell’operaio

Sul posto sono intervenuti immediatamente gli agenti della Polizia cantonale e i soccorritori del 144. Dopo aver ricevuto le prime cure sul luogo dell’incidente, il 49enne è stato trasportato in ambulanza in ospedale. Le valutazioni mediche iniziali indicano che l’uomo ha riportato ferite gravi, ma fortunatamente non sarebbe in pericolo di vita.

L’inchiesta in corso

Spetterà ora all’inchiesta, coordinata dalle autorità competenti, stabilire l’esatta dinamica dell’accaduto e accertare le cause per cui l’operaio si sia trovato in una posizione di pericolo nonostante i sistemi di allarme attivi nel cantiere.