Varese News

Canton Ticino

Grave incidente sul lavoro nel Locarnese, 49enne urtato da un treno merci in transito

L'uomo, cittadino italiano residente in Valle Leventina, è rimasto ferito mentre era impegnato in alcuni interventi all'interno di un cantiere ferroviario, non sarebbe comunque in pericolo di vita

polizia cantonale

Grave infortunio sul lavoro nella notte a Contone, nel Locarnese. Un operaio di 49 anni, cittadino italiano residente in Valle Leventina, è rimasto ferito dopo essere stato urtato da un treno merci in transito mentre era impegnato in alcuni interventi all’interno di un cantiere ferroviario.

L’incidente nel cantiere ferroviario

Il sinistro è avvenuto poco prima delle 00.30 di giovedì 5 marzo. Secondo una prima ricostruzione dei fatti, l’uomo stava utilizzando una smerigliatrice quando, nonostante fosse scattato l’avviso di allarme per l’arrivo di un convoglio, si è ritrovato al di fuori della zona di sicurezza. Il treno merci lo ha quindi colpito, sbalzandolo per diversi metri.

I soccorsi e le condizioni dell’operaio

Sul posto sono intervenuti immediatamente gli agenti della Polizia cantonale e i soccorritori del 144. Dopo aver ricevuto le prime cure sul luogo dell’incidente, il 49enne è stato trasportato in ambulanza in ospedale. Le valutazioni mediche iniziali indicano che l’uomo ha riportato ferite gravi, ma fortunatamente non sarebbe in pericolo di vita.

L’inchiesta in corso

Spetterà ora all’inchiesta, coordinata dalle autorità competenti, stabilire l’esatta dinamica dell’accaduto e accertare le cause per cui l’operaio si sia trovato in una posizione di pericolo nonostante i sistemi di allarme attivi nel cantiere.

Tutti gli eventi

di marzo  a Materia

Via Confalonieri, 5 - Castronno
Redazione VareseNews
redazione@varesenews.it

Noi della redazione di VareseNews crediamo che una buona informazione contribuisca a migliorare la vita di tutti. Ogni giorno lavoriamo cercando di stimolare curiosità e spirito critico.

Abbonati a VareseNews
Pubblicato il 05 Marzo 2026
Leggi i commenti

TAG ARTICOLO

Commenti

L'email è richiesta ma non verrà mostrata ai visitatori. Il contenuto di questo commento esprime il pensiero dell'autore e non rappresenta la linea editoriale di VareseNews.it, che rimane autonoma e indipendente. I messaggi inclusi nei commenti non sono testi giornalistici, ma post inviati dai singoli lettori che possono essere automaticamente pubblicati senza filtro preventivo. I commenti che includano uno o più link a siti esterni verranno rimossi in automatico dal sistema.

La community di VareseNews

Loro ne fanno già parte
    Ultimi commenti

    Vuoi leggere VareseNews senza pubblicità?
    Diventa un nostro sostenitore!



    Sostienici!


    Oppure disabilita l'Adblock per continuare a leggere le nostre notizie.