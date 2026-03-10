Gravel Circus raddoppia e sceglie Ispra per il debutto stagionale

Sette appuntamenti per scoprire angoli nascosti tra alto Piemonte e Lombardia pedalando in compagnia sui percorsi più divertenti. Il 12 aprile a Ispra prende il via la seconda edizione di Gravel Circus, la challenge del fuoristrada non agonistico che vede nella 724 Cup il suo atto d’apertura.

La manifestazione, ideata da Fabrizio Astuto, si sviluppa attraverso un calendario di sette prove che toccheranno i territori di Varese, Novara, Biella e Vercelli.

L’evento d’esordio sul Lago Maggiore è curato dalla Società Ciclistica Orinese e da Ciclovarese, nell’ambito del progetto Varese #DoyouBike. Gli organizzatori propongono due differenti tracciati per assecondare diversi gradi di allenamento: un itinerario da 53 chilometri con un dislivello di 600 metri e uno più impegnativo da 74 chilometri con 730 metri di dislivello positivo. La partecipazione è aperta a diverse tipologie di mezzi, dalle biciclette gravel alle mountain bike fino alle e-bike.

L’adesione alla singola tappa di Ispra prevede una quota in pre-iscrizione di 10 euro che include il pacco gara e due ristori lungo il percorso. Per chi invece desidera seguire l’intero circuito, è attiva fino a fine marzo una promozione per l’abbonamento a tutte le sette prove al costo di 95 euro. «Sta per prendere il via il primo appuntamento del Circus 2026 – affermano gli organizzatori – un nuovo anno, nuovi spettacoli, nuove emozioni da vivere insieme sotto il nostro tendone. Il Circus non è solo un evento: è un’esperienza fatta di musica, divertimento, sorrisi e momenti che restano».

Dopo il debutto nel Varesotto, il calendario proseguirà il 7 giugno con il Gravel dei Colli Novaresi a Cavaglio, seguito il 21 giugno dalla Varese Van Vlaanderen a Cittiglio. Il fine settimana dell’11 e 12 luglio sarà la volta di Gravelliamo a Borgomanero, mentre dopo la pausa estiva si riprenderà il 27 settembre con la Serra Bike a Zubiena, nel Biellese. Le ultime due tappe toccheranno Invorio il 25 ottobre per la Cusio Cup e Serravalle l’8 novembre con l’evento Gravel & Win.