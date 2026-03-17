Guanti e pinze al parco di via Cantoni: Plastic Free apre la stagione a Castellanza

Sabato 21 marzo alle 14, il parco giochi di via Cantoni a Castellanza ospita il primo evento di pulizia ambientale dell’anno promosso da Plastic Free, organizzazione di volontariato apartitica e senza scopo di lucro impegnata nella lotta all’inquinamento da plastica, con il patricinio dell’Amministrazione Comunale. L’appuntamento è aperto a tutti: cittadini, famiglie, genitori, nonni e bambini, con un’attenzione particolare alla sensibilizzazione delle nuove generazioni alla cura degli spazi comuni.

Durante l’iniziativa i partecipanti saranno invitati a raccogliere plastica, vetro, alluminio e rifiuti indifferenziati utilizzando guanti o pinze, a dimostrazione di come gesti semplici e concreti possano tradursi in un contributo reale alla tutela dell’ambiente e al decoro urbano. L’evento, coordinato dalle referenti locali dell’associazione, Mariachiara Formenti e Lidia Battaglia, ha già ottenuto il sostegno di alcune realtà locali. Il locale “Q Your Quality Experience” di via Cantoni ha scelto di sponsorizzare l’iniziativa con una donazione all’associazione. La Pro Loco di Castellanza ha aderito collaborando all’organizzazione dell’appuntamento, aprendo al contempo la strada a future iniziative ambientali sul territorio. L’attività punta inoltre a coinvolgere gli studenti della LIUC, che si trova nelle immediate vicinanze del parco, e quelli dell’istituto comprensivo ACOF “Maria Montessori”, con l’obiettivo di allargare la rete di volontari e sostenitori locali.

Il radicamento di Plastic Free nella provincia di Varese è ormai consolidato: la rete territoriale conta oggi circa venti referenti e un centinaio di volontari. Nel solo 2025 sono stati organizzati una quarantina di eventi tra clean up, raccolte di mozziconi e passeggiate ecologiche, con oltre 600 partecipanti e più di 20 tonnellate di rifiuti rimossi dall’ambiente. A queste attività si affiancano interventi di sensibilizzazione nelle scuole che hanno raggiunto oltre 3mila studenti.

Plastic Free

È un’organizzazione di volontariato apartitica, indipendente e senza scopo di lucro che oggi è presente in oltre 40 Paesi. Dalla sua fondazione ha rimosso dall’ambiente quasi cinque milioni di chilogrammi di plastica e rifiuti, attraverso migliaia di appuntamenti di pulizia e attività di sensibilizzazione in tutto il mondo.