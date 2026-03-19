Guida al voto a Busto Arsizio: orari, seggi e novità per il referendum

Busto Arsizio si prepara al voto per il referendum costituzionale confermativo di domenica 22 e lunedì 23 marzo 2026. La macchina organizzativa comunale è già a pieno regime per accogliere i 64.287 elettori chiamati alle urne nelle 81 sezioni cittadine. Tra le novità di questa tornata spicca l’addio definitivo alla distinzione delle liste elettorali per genere: gli elettori non saranno più divisi tra maschi e femmine, ma seguiranno esclusivamente l’ordine alfabetico (dalla A alla L e dalla M alla Z).

Quando e dove si vota

I seggi resteranno aperti domenica 22 marzo dalle ore 7:00 alle ore 23:00 e lunedì 23 marzo dalle ore 7:00 alle ore 15:00. Oltre alle 79 sezioni dislocate nelle scuole dei vari quartieri, sono previsti due seggi speciali: uno presso l’Ospedale cittadino e uno all’istituto “La Provvidenza”. Lo scrutinio inizierà immediatamente dopo la chiusura delle urne di lunedì pomeriggio. Per votare è necessario presentarsi con un documento di identità (valida anche la ricevuta della CIE o un documento scaduto) e la tessera elettorale.

I “primovotanti” e l’assistenza ai disabili

C’è grande attesa per i 193 giovani bustocchi nati nel 2008 che, avendo compiuto il diciottesimo anno di età entro il giorno del voto, potranno recarsi alle urne per la prima volta. Per quanto riguarda gli elettori non deambulanti, il Comune ha previsto percorsi agevolati: chi è iscritto in una sezione con barriere architettoniche potrà votare in un edificio accessibile portando con sé la certificazione di invalidità o quella rilasciata dall’ASST Valle Olona (disponibile presso la Medicina Legale dell’Ospedale fino a sabato mattina).

Ufficio elettorale: aperture straordinarie

Il Comune invita tutti i cittadini a controllare per tempo la propria tessera elettorale: se gli spazi per i timbri sono esauriti o se il documento è stato smarrito, è necessario richiedere un duplicato. Per facilitare le operazioni, l’ufficio elettorale di via Fratelli d’Italia 12 osserverà orari prolungati: venerdì 20 marzo fino alle 18:00, sabato 21 dalle 9:00 alle 18:00 e orario continuato per l’intera durata delle votazioni, dalle 7:00 di domenica fino alla chiusura di lunedì.