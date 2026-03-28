I 450 portalettere della provincia di Varese danno nuova vita alle scarpe che diventano pannelli antitrauma
Numeri in crescita tra 2025 e 2026 per l’iniziativa di economia circolare che riduce l’impatto ambientale e restituisce valore a materiali destinati allo smaltimento
Sono 450 i portalettere della provincia di Varese protagonisti di un progetto che unisce sostenibilità e attenzione al territorio. Si chiama “Scarpa vecchia fa buon gioco” ed è l’iniziativa di Poste Italiane che trasforma le scarpe antinfortunistiche usurate in nuove superfici sicure per i bambini.
Dalle strade ai parchi giochi
Grazie al contributo dei portalettere varesini, nel 2025 sono stati raccolti 1.670 chilogrammi di scarpe nei centri di smistamento della regione. Un impegno che continua anche nel 2026: nei primi due mesi dell’anno sono già stati raggiunti 420 chilogrammi, segno di una partecipazione concreta e diffusa.
Le scarpe, dopo essere state raccolte nei centri logistici di tutta Italia, vengono inviate ad Ancona per essere trasformate. Qui la gomma delle suole viene recuperata e utilizzata per realizzare pannelli antitrauma.
Le prime installazioni
I risultati sono già visibili: le prime mattonelle in gomma riciclata sono state posate nel parco giochi dell’asilo nido aziendale PosteBimbi di Roma. Un passaggio simbolico e concreto: materiali pensati per la sicurezza sul lavoro diventano strumenti per proteggere i più piccoli.
Un progetto nato dal basso
L’iniziativa è nata da un gruppo di dipendenti e si inserisce nel più ampio percorso di sostenibilità promosso da Poste Italiane. A livello nazionale sono già state raccolte 16 tonnellate di scarpe, un dato che racconta una crescente attenzione ai temi ambientali.
I benefici ambientali
Scegliere il riciclo al posto dello smaltimento ha effetti tangibili: nel 2025 si è registrata una riduzione di oltre 51mila chilogrammi di CO₂. Un valore paragonabile a oltre 169mila chilometri percorsi da un’auto diesel o alla capacità di assorbimento di 311 alberi.
Uno sguardo al futuro
Il progetto è destinato ad ampliarsi. I promotori prevedono infatti di estendere il recupero anche a caschi e divise dismesse, rafforzando un modello di economia circolare che parte dal lavoro quotidiano e torna alla comunità.
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