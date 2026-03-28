I bambini di Arcisate celebrano i 150 anni dalla nascita della poetessa “zia” Lina Schwartz

Tutti conoscono la ninna nanna “Stella, stellina, …la notte si avvicina”, pochi sanno che l’autrice è la poetessa Lina Schwarz, cittadina di Arcisate, cui è intitolata la scuola primaria.

Venerdì 27 marzo, in occasione del 150° anniversario della nascita di Lina Schwarz, i bambini della scuola a lei intitolata, assieme ai loro insegnanti, hanno dato vita a una piccola cerimonia per l’inaugurazione della mostra dedicata alla scrittrice, con rappresentazioni ispirate ad alcune sue poesie.

Galleria fotografica Ad Arcisate l’inaugurazione della mostra dei bambini per la poetessa Lina Schwarz 4 di 29

Alla cerimonia hanno partecipato alcuni genitori, il sindaco Antonino Centorrino e l’assessora alla Pubblica istruzione Monica Trabucchi oltre al preside dell’Ic di Arcisate, Walter Fiorentino.

Ad accogliere tutti la coordinatrice di plesso, Claudia Santinon, ricordando che settimana prossima nei giorni di lunedì 30 e martedì 31 marzo e mercoledì 1° aprile, al termine delle attività didattiche, la scuola resterà aperta per circa 15-20 minuti: i genitori potranno entrare negli spazi scolastici e visitare le installazioni artistiche realizzate dai bambini.

ZIA LINA SCHWARTZ

Sono stati i bambini delle classi quinte ad aprire la cerimonia raccontando in rima “alla maniera di zia Lina” la vita della poetessa ritratta nel mezzo busto in bronzo all’ingresso della scuola dedicata a “Zia Lina Schwarz”.

Nata a Verona nel 1876. Lina Schwarz, si trasferì a Milano con la famiglia di origine ebraica che era ancora bambina. Qaundo il fascismo promulgò le leggi razziali, Lina Schwarz si trasferì ad Arcisate, raggiungendo un nipote che nel frattempo aveva preso casa qui, vicino al confine con la Svizzera, dove per un periodo si rifugiò “più fortunata di Liliana”, hanno detto i bambini citando la storia della senatrice Segre.

Per ricostruire la biografia della celebre concittadina, bambini e insegnanti hanno ricercato articoli a lei dedicati. Ne è emersa una figura complessa. Non solo poetessa per l’infanzia ma anche pedagogista, scrittrice, traduttrice e tra le prime attiviste per i diritti delle donne e per la pace. Negli ultimi anni della sua vita fu residente alla Monda di Arcisate, dove è sepolta.

Sulla sua tomba, sotto il nome tanto celebre, volle scritto “detta zia Lina”, per ricordare a chi legge il suo epitaffio, il grande amore nutrito verso i bimbi di ogni regione e di tutti i tempi

E. Cazzani – critico

Nel 1963 la città di Arcisate intitolò a Nina Schwarz una via e il plesso scolastico in centro al paese “affinché gli alunni di oggi e di domani ne conservino il ricordo e la sua poesia limpida e fresca parli sempre al loro cuore con un linguaggio di pace, di amore e di fratellanza”. Nel ’66 la nipote Irene Cattaneo plasmò un bozzeto d’argilla da cui nacque il mezzo busto oggi all’ingresso della scuola.

LA MOSTRA

Nel loro lavoro di ricerca bambini e insegnanti hanno ritrovato non solo la storia di Lina Schwarz, ma anche alcuni suoi ritratti e poesie che hanno fatto rivivere in un grande libro illustrato in mostra nell’atrio della scuola accanto ad antichi strumenti scolastici e quaderni degli anni ’30 ritrovati nella soffitta della nona di un’insegnante della scuola, a sua volta maestra in quesgli anni.