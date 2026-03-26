«I burattini uniscono le persone». Elis Ferracini e il racconto di un’arte tramandata di padre in figlio



Alla Materia del Giorno si torna a parlare di teatro e tradizione, con uno sguardo che parte dall’infanzia e arriva fino ai linguaggi contemporanei. Nella puntata di giovedì, in diretta sul canale YouTube di Varesenews, ospite di Orlando Mastrillo è stato Elis Ferracini, burattinaio e attore, che ha raccontato il suo percorso dentro un’arte antica ma ancora capace di parlare al presente

Un’arte che nasce in famiglia

Il viaggio di Ferracini nel mondo dei burattini comincia da lontano, negli anni Settanta, seguendo il padre nelle piazze, negli oratori e nelle feste popolari. «Il teatrino dei bambini vuole sorrisi e non soldini» – Elis Ferracini, burattinaio – è lo slogan che meglio racconta quello spirito originario, fatto di passione e condivisione

Un’eredità che oggi Ferracini porta avanti non solo conservando i materiali e i personaggi, ma anche ampliando il linguaggio teatrale attraverso nuove esperienze, dall’animazione alle ombre fino al teatro contemporaneo

Il teatro dei burattini oggi

Nel corso della puntata si è parlato anche di come sia cambiato il rapporto con il pubblico, in particolare con i bambini. Ma su questo Ferracini è netto: «I bambini sono i bambini, le persone sono le persone» – Elis Ferracini, burattinaio – sottolineando come il teatro riesca ancora a creare uno spazio sospeso, lontano dalle distrazioni quotidiane

Il burattino diventa così uno strumento di relazione, capace di mettere in comunicazione chi sta in scena e chi guarda. Un linguaggio semplice solo in apparenza, che continua a funzionare anche nell’epoca delle tecnologie digitali

Tra tradizione e sperimentazione

Ferracini ha ricordato anche l’importanza delle realtà storiche del territorio, come quella di Chico Colombo, e il valore di una tradizione che in provincia di Varese ha trovato terreno fertile

Nel suo percorso personale, l’incontro con figure come Tinin Mantegazza e compagnie come Teatro Gioco Vita ha aperto nuove strade, dimostrando come il teatro di figura possa essere un vero “passepartout” tra linguaggi diversi

Il valore umano del teatro

Al centro resta però sempre la relazione. Il burattino, spiega Ferracini, è «un’antenna ricevente ed emittente», capace di creare un ponte tra le persone, superando barriere e differenze. Un’esperienza che coinvolge anche gli adulti e che, come emerso dagli aneddoti raccontati in trasmissione, riesce a parlare a tutti, anche a chi vive il teatro in modo diverso, come nel caso di spettatori non vedenti.

Fare teatro con due bottiglie

La puntata si è chiusa con una dimostrazione pratica, tra ironia e improvvisazione, a conferma che il teatro dei burattini può nascere davvero da qualsiasi oggetto, anche da due semplici bottiglie