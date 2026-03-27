I calciatori del Milan all’ospedale Del Ponte di Varese: giochi e autografi per i bambini ricoverati

Un pomeriggio diverso dal solito quello vissuto dai bambini ricoverati nel reparto di Pediatria dell’Ospedale Del Ponte di Varese, che hanno ricevuto la visita di quattro ospiti speciali: i calciatori del Milan Ruben Loftus-Cheek e Matteo Gabbia, insieme ai giovani Mattia Piermarini e Jacopo Sardo di Milan Futuro.

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L’iniziativa è stata resa possibile grazie alla Fondazione Milan, che da anni collabora con Il Ponte del Sorriso per portare momenti di leggerezza ai piccoli pazienti. Per l’occasione, i giocatori hanno consegnato numerosi giochi raccolti dal settore giovanile rossonero, destinati ai bambini e agli adolescenti ricoverati.

L’incontro con i piccoli pazienti

L’arrivo dei calciatori è stato accolto con entusiasmo da bambini, famiglie e personale sanitario. Tra sorrisi, fotografie e autografi, si è creato un clima di grande partecipazione che ha coinvolto tutto il reparto.

I piccoli pazienti hanno preparato un’accoglienza speciale: fiori di carta rossi e neri e un grande cartellone colorato con le loro firme, donato ai giocatori. In cambio, i calciatori hanno regalato una foto della squadra autografata, dando vita a uno scambio simbolico che continuerà anche fuori dall’ospedale: il cartellone sarà infatti esposto nello spogliatoio della prima squadra.

Un momento toccante

Tra gli incontri più significativi, quello con Cecilia, 14 anni, grande tifosa del Milan, costretta a rinunciare al calcio, la sua passione più grande. Un momento che ha colpito profondamente anche i giocatori.

«Nella mia vita il calcio è importante, ma è anche importante pensare ai bambini in difficoltà e donare loro un sorriso» – Matteo Gabbia, calciatore del Milan – ha raccontato al termine della visita, sottolineando il valore umano dell’esperienza vissuta.

A evidenziare l’importanza dell’incontro è anche Emanuela Crivellaro, presidente de Il Ponte del Sorriso: «Non è sempre facile rapportarsi con la sofferenza dei bambini in ospedale, ma questi ragazzi sono stati davvero eccezionali perché si sono avvicinati ai bambini con empatia e naturalezza, volgendo lo sguardo oltre la malattia».