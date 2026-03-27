I calciatori del Milan all’ospedale Del Ponte di Varese: giochi e autografi per i bambini ricoverati
Tra i momenti più intensi l’incontro con una giovane tifosa costretta a lasciare il calcio, simbolo di come lo sport possa avvicinarsi anche alle storie più difficili
Un pomeriggio diverso dal solito quello vissuto dai bambini ricoverati nel reparto di Pediatria dell’Ospedale Del Ponte di Varese, che hanno ricevuto la visita di quattro ospiti speciali: i calciatori del Milan Ruben Loftus-Cheek e Matteo Gabbia, insieme ai giovani Mattia Piermarini e Jacopo Sardo di Milan Futuro.
L’iniziativa è stata resa possibile grazie alla Fondazione Milan, che da anni collabora con Il Ponte del Sorriso per portare momenti di leggerezza ai piccoli pazienti. Per l’occasione, i giocatori hanno consegnato numerosi giochi raccolti dal settore giovanile rossonero, destinati ai bambini e agli adolescenti ricoverati.
L’incontro con i piccoli pazienti
L’arrivo dei calciatori è stato accolto con entusiasmo da bambini, famiglie e personale sanitario. Tra sorrisi, fotografie e autografi, si è creato un clima di grande partecipazione che ha coinvolto tutto il reparto.
I piccoli pazienti hanno preparato un’accoglienza speciale: fiori di carta rossi e neri e un grande cartellone colorato con le loro firme, donato ai giocatori. In cambio, i calciatori hanno regalato una foto della squadra autografata, dando vita a uno scambio simbolico che continuerà anche fuori dall’ospedale: il cartellone sarà infatti esposto nello spogliatoio della prima squadra.
Un momento toccante
Tra gli incontri più significativi, quello con Cecilia, 14 anni, grande tifosa del Milan, costretta a rinunciare al calcio, la sua passione più grande. Un momento che ha colpito profondamente anche i giocatori.
«Nella mia vita il calcio è importante, ma è anche importante pensare ai bambini in difficoltà e donare loro un sorriso» – Matteo Gabbia, calciatore del Milan – ha raccontato al termine della visita, sottolineando il valore umano dell’esperienza vissuta.
A evidenziare l’importanza dell’incontro è anche Emanuela Crivellaro, presidente de Il Ponte del Sorriso: «Non è sempre facile rapportarsi con la sofferenza dei bambini in ospedale, ma questi ragazzi sono stati davvero eccezionali perché si sono avvicinati ai bambini con empatia e naturalezza, volgendo lo sguardo oltre la malattia».
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