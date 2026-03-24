Varese News

Varese Laghi

I film di Renato Pozzetto rivivono in 50 manifesti in mostra alla biblioteca di Gemonio

Sabato 28 marzo alle 15,30 l'inaugurazione della rassegna curata da Rocco De Vito e dal Bar del Cult con cui prendono il via gli "Incontri di primavera" organizzati dalla stessa Biblioteca e dall'Amministrazione comunale

mostra manifesti renato pozzetto biblioteca gemonio

C’è Paolo Barca, maestro elementare praticamente nudista, c’è ovviamente l’Artemio ragazzo di campagna a “cavallo” di un maiale, c’è quel “Per amare Ofelia” che – lista alla mano – è il capostipite dell’elenco. C’è anche un bello spaccato dell’Italia dai primi anni Settanta in avanti nella mostra dedicata a manifesti e locandine dei film di Renato Pozzetto, una rassegna che sarà inaugurata sabato 28 marzo nella biblioteca di Gemonio.

In quello che era l’antico “salone delle feste” di Villa Sacchi Forzinetti e che fa parte del complesso del municipio cittadino (via Rocco Cellina, tra le stradine del centro del paese) saranno esposti una cinquantina di pezzi tra manifesti e locandine, grazie all’impegno del “Bar del Cult” capitanato da Rocco De Vito – che è il curatore della mostra – e al sostegno della biblioteca stessa, diretta da Gianni Pozzi.

«Attraverso queste immagini ripercorriamo un po’ tutta la carriera cinematografica di Pozzetto – spiega De Vito – anche con pezzi particolari. Il “Ragazzo di campagna” è forse quello più amato ma è anche quello che raggiunge una valutazione più alta sul mercato, proprio per via del tanto amore verso quella pellicola. Avremo inoltre il manifesto di “Gran Bollito” che è un film un po’ particolare e non comico oppure – ma non tutti esposti – delle pellicole girate sul territorio tra la Valcuvia e il Lago Maggiore come, ad esempio “Sono fotogenico”. A completare l’allestimento anche una maglietta speciale e un “bustino” di Pozzetto in versione action figure per la serie Italian Actors.

La mostra comprende anche alcuni pezzi dei film tratti dai romanzi di Piero Chiara e apre la rassegna degli “Incontri di primavera” organizzati dalla stessa Biblioteca Civica con incontri e presentazioni che coinvolgono anche il Museo Bodini. L’inaugurazione è in programma a partire dalle 15,30 e prevede l’intervento di De Vito, di Pozzi e del sindaco Samuel Lucchini visto che anche l’amministrazione comunale ha compartecipato all’allestimento.  La rassegna resterà aperta sino al prossimo 16 maggio.

Il “ritorno a Gemonio” di Renato Pozzetto: le locandine dei suoi film in mostra in biblioteca

Leggi anche

Tutti gli eventi

di marzo  a Materia

Via Confalonieri, 5 - Castronno
Damiano Franzetti
damiano.franzetti@varesenews.it

VareseNews è da anni una realtà editoriale, culturale e sociale fondamentale per il territorio. Ora hai uno strumento per sostenerci: unisciti alla membership, diventa uno di noi.

Abbonati a VareseNews
Pubblicato il 24 Marzo 2026
Leggi i commenti

TAG ARTICOLO

Commenti

L'email è richiesta ma non verrà mostrata ai visitatori. Il contenuto di questo commento esprime il pensiero dell'autore e non rappresenta la linea editoriale di VareseNews.it, che rimane autonoma e indipendente. I messaggi inclusi nei commenti non sono testi giornalistici, ma post inviati dai singoli lettori che possono essere automaticamente pubblicati senza filtro preventivo. I commenti che includano uno o più link a siti esterni verranno rimossi in automatico dal sistema.

La community di VareseNews

Loro ne fanno già parte
    Ultimi commenti

    Vuoi leggere VareseNews senza pubblicità?
    Diventa un nostro sostenitore!



    Sostienici!


    Oppure disabilita l'Adblock per continuare a leggere le nostre notizie.