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Saronno/Tradate

I futuri preti del seminario di Venegono a Roma da Papa Leone

Nella settimana dal 2 al 6 marzo il pellegrinaggio, nel gruppo anche quattro seminaristi del Varesotto

Generico 16 Mar 2026

Nella settimana dal 2 al 6 marzo i Diaconi Transeunti – i futuri sacerdoti – del Seminario Arcivescovile di Venegono Inferiore hanno vissuto un pellegrinaggio a Roma, accompagnati dai loro superiori e dal rettore don Enrico Castagna. Un momento significativo nel loro cammino verso il sacerdozio, in vista dell’ordinazione prevista per il prossimo 13 giugno nel Duomo di Milano.

Durante i giorni trascorsi nella capitale, i diaconi hanno preso parte alla celebrazione eucaristica nella Basilica dei Santi Pietro e Paolo, presieduta dal Segretario di Stato vaticano, il cardinale Pietro Parolin.

Cuore del pellegrinaggio è stato l’incontro con Papa Leone, appuntamento che si rinnova come tradizione per i candidati al sacerdozio. Il Pontefice ha incontrato personalmente i dodici diaconi, dedicando a ciascuno un momento di dialogo e incoraggiamento.

Tra loro anche quattro provenienti dal territorio varesino: don Andrea Angelini, della parrocchia Sant’Agostino, Monica e San Giovanni Battista di Casciago; don Giuseppe Bianchi della parrocchia San Vittore Martire di Varese; don Samuele Brancè della parrocchia Purificazione di Maria Vergine di Mesenzana; e don Emanuele Guido della parrocchia Beata Vergine Assunta di Crugnola, frazione di Mornago.

Un’esperienza intensa e carica di significato, che segna una tappa fondamentale nel percorso di formazione dei futuri sacerdoti ambrosiani.

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Pubblicato il 19 Marzo 2026
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