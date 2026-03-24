“I giorni del sorriso” (rivelato), il nuovo libro di Gianfranco Galante
Il libro è già disponibile a Varese presso "Gian-Pi Cartolibreria" a Casbeno, oppure online
In questo 15° libro dell’autore varesino Gianfranco Galante, “I giorni del sorriso (rivelato)” (ed. GFG) si intraprende un viaggio poetico attraverso le stagioni interiori dell’esistenza, dove luce e ombra convivono senza contraddirsi.
Nei versi si intrecciano memoria, fragilità, amore, perdita, rinascita e il lento maturare della consapevolezza. Il sorriso, mai superficiale, diventa rivelazione: un gesto intimo che nasce dall’accettazione del proprio limite, dalla capacità di trasformare il dolore in quiete, la nostalgia in presenza, il dubbio in cammino. La natura accompagna ogni emozione: mare, vento, tramonti, pioggia e silenzi diventano specchi dell’animo. Le figure amate, perdute o sognate abitano le pagine come presenze che feriscono e consolano.
È una raccolta che osserva il tempo senza paura, accoglie la vulnerabilità come forza creativa e cerca, in ogni parola, un equilibrio possibile. Un libro che invita a leggere tra le righe, dove il sorriso non è maschera, ma verità che affiora. È una raccolta che invita a sostare, ad ascoltare ciò che vibra tra le righe, a lasciarsi toccare da un’emozione che non urla ma illumina.
Qui il sorriso è un atto di consapevolezza: un piccolo miracolo che rivela, finalmente, chi siamo; una lettura da non perdere. Già disponibile a Varese presso “Gian-Pi Cartolibreria” a Casbeno, oppure online.
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