“I giorni del sorriso” (rivelato), il nuovo libro di Gianfranco Galante

In questo 15° libro dell’autore varesino Gianfranco Galante, “I giorni del sorriso (rivelato)” (ed. GFG) si intraprende un viaggio poetico attraverso le stagioni interiori dell’esistenza, dove luce e ombra convivono senza contraddirsi.

Nei versi si intrecciano memoria, fragilità, amore, perdita, rinascita e il lento maturare della consapevolezza. Il sorriso, mai superficiale, diventa rivelazione: un gesto intimo che nasce dall’accettazione del proprio limite, dalla capacità di trasformare il dolore in quiete, la nostalgia in presenza, il dubbio in cammino. La natura accompagna ogni emozione: mare, vento, tramonti, pioggia e silenzi diventano specchi dell’animo. Le figure amate, perdute o sognate abitano le pagine come presenze che feriscono e consolano.

È una raccolta che osserva il tempo senza paura, accoglie la vulnerabilità come forza creativa e cerca, in ogni parola, un equilibrio possibile. Un libro che invita a leggere tra le righe, dove il sorriso non è maschera, ma verità che affiora. È una raccolta che invita a sostare, ad ascoltare ciò che vibra tra le righe, a lasciarsi toccare da un’emozione che non urla ma illumina.

Qui il sorriso è un atto di consapevolezza: un piccolo miracolo che rivela, finalmente, chi siamo; una lettura da non perdere. Già disponibile a Varese presso “Gian-Pi Cartolibreria” a Casbeno, oppure online.