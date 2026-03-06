I giovani di Teatro Periferico e i Racconti nel Tempo di MDF protagonisti a Radio Materia
I due appuntamenti del venerdì in radio sono alle 18 con Matteo Lovito e alle 20 con lo young board di Teatro Periferico
Due nuovi appuntamenti su Radio Materia per chiudere la settimana lavorativa tra musica e teatro. Alle 18 avremo in studio Matteo Lovito degli MDF, una band che porterà anche a Materia il 14 marzo uno spettacolo che ci accompagnerà attraverso la musica italiana. Alle 20 spazio al team giovane di NOIse con Arianna Bonazzi che intervista i giovani componenti del direttivo di Teatro Periferico.
18,00 Chi l’avrebbe mai detto
Hanno fatto sold out al MIV più volte e probabilmente lo faranno anche a Materia. Loro sono gli MDF, band formata da Matteo Lovito, Angelo Licco, Mattia Borrelli, Alessandro Manzoni e Francesca Tavino. Il frontman Matteo ci racconterà alcune anticipazioni dello spettacolo del 14 marzo e racconterà come è nata la band e il format Racconti nel tempo.
20,00 NOIse
Arianna ha invitato in radio lo young board di Teatro Periferico, un consiglio direttivo composto da giovani under 35 incaricato di rinnovare la programmazione e attrarre nuovo pubblico nello spazio di Cassano Valcuvia. Attraverso le testimonianze dei protagonisti, emerge come l’arte scenica favorisca lo sviluppo del pensiero critico e offra competenze relazionali fondamentali per superare insicurezze personali. Il dialogo evidenzia inoltre il valore del teatro come presidio culturale in territori di provincia, capace di trasformare spazi storici in moderni centri di aggregazione. In conclusione, viene presentato lo spettacolo “La Parola alle Donne”, un progetto corale che affronta temi attuali e complessi coinvolgendo diverse generazioni di attrici.
Vuoi partecipare ad una trasmissione? Scrivici a radiomateriavn@gmail.com o mandaci un whatsapp al 3534848857.
Per ascoltarci
www.varesenews.it/radio-materia/
App: Radio Garden o Tune In
ASCOLTA LE REPLICHE E NON DIMENTICARE DI METTERE UN LIKE SE TI SONO PIACIUTE
La community di VareseNews
Loro ne fanno già parte
Ultimi commenti
anselmo piazza su Lavori in Viale Belforte, Via Marzorati e Via dei Campigli: a Varese senso unico alternato dal 24 al 30 agosto
Bustocco-71 su Cede la rampa della tangenziale, deviazioni tra Malnate e Varese
GianPix su Il varesino Marco Iemmi ha vinto il Premio Internazionale "Il Poeta dell'Anno"
Rocco Cordi su "Grazie Giorgio per quel nostro pezzo di strada percorso insieme"
Bustocco-71 su Lavori in autostrada A8 a Gallarate, per otto mesi carreggiata per Milano ridotta a due corsie
Simone su Lavori in autostrada A8 a Gallarate, per otto mesi carreggiata per Milano ridotta a due corsie
Accedi o registrati per commentare questo articolo.
L'email è richiesta ma non verrà mostrata ai visitatori. Il contenuto di questo commento esprime il pensiero dell'autore e non rappresenta la linea editoriale di VareseNews.it, che rimane autonoma e indipendente. I messaggi inclusi nei commenti non sono testi giornalistici, ma post inviati dai singoli lettori che possono essere automaticamente pubblicati senza filtro preventivo. I commenti che includano uno o più link a siti esterni verranno rimossi in automatico dal sistema.