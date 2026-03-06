I giovani di Teatro Periferico e i Racconti nel Tempo di MDF protagonisti a Radio Materia

Due nuovi appuntamenti su Radio Materia per chiudere la settimana lavorativa tra musica e teatro. Alle 18 avremo in studio Matteo Lovito degli MDF, una band che porterà anche a Materia il 14 marzo uno spettacolo che ci accompagnerà attraverso la musica italiana. Alle 20 spazio al team giovane di NOIse con Arianna Bonazzi che intervista i giovani componenti del direttivo di Teatro Periferico.

18,00 Chi l’avrebbe mai detto

Hanno fatto sold out al MIV più volte e probabilmente lo faranno anche a Materia. Loro sono gli MDF, band formata da Matteo Lovito, Angelo Licco, Mattia Borrelli, Alessandro Manzoni e Francesca Tavino. Il frontman Matteo ci racconterà alcune anticipazioni dello spettacolo del 14 marzo e racconterà come è nata la band e il format Racconti nel tempo.

20,00 NOIse

Arianna ha invitato in radio lo young board di Teatro Periferico, un consiglio direttivo composto da giovani under 35 incaricato di rinnovare la programmazione e attrarre nuovo pubblico nello spazio di Cassano Valcuvia. Attraverso le testimonianze dei protagonisti, emerge come l’arte scenica favorisca lo sviluppo del pensiero critico e offra competenze relazionali fondamentali per superare insicurezze personali. Il dialogo evidenzia inoltre il valore del teatro come presidio culturale in territori di provincia, capace di trasformare spazi storici in moderni centri di aggregazione. In conclusione, viene presentato lo spettacolo “La Parola alle Donne”, un progetto corale che affronta temi attuali e complessi coinvolgendo diverse generazioni di attrici.

Vuoi partecipare ad una trasmissione? Scrivici a radiomateriavn@gmail.com o mandaci un whatsapp al 3534848857.

Per ascoltarci

www.radiomateria.it

www.varesenews.it/radio-materia/

App: Radio Garden o Tune In

ASCOLTA LE REPLICHE E NON DIMENTICARE DI METTERE UN LIKE SE TI SONO PIACIUTE